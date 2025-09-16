Lagi Mengenai RAI

$0.341
Reploy (RAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:44:53 (UTC+8)

Reploy (RAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.32
24J Rendah
$ 0.373
24J Tinggi

$ 0.32
$ 0.373
$ 13.719960835270252
$ 0.12122974029812877
-0.50%

+0.64%

-12.57%

-12.57%

Reploy (RAI) harga masa nyata ialah $ 0.341. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAI didagangkan antara $ 0.32 rendah dan $ 0.373 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAI sepanjang masa ialah $ 13.719960835270252, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.12122974029812877.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAI telah berubah sebanyak -0.50% sejak sejam yang lalu, +0.64% dalam 24 jam dan -12.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Reploy (RAI) Maklumat Pasaran

No.1621

$ 3.41M
$ 76.84K
$ 3.41M
10.00M
10,000,000
10,000,000
100.00%

ETH

Had Pasaran semasa Reploy ialah $ 3.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 76.84K. Bekalan edaran RAI ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.41M.

Reploy (RAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Reploy hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002169+0.64%
30 Hari$ -0.1819-34.79%
60 Hari$ -0.4887-58.91%
90 Hari$ -0.2291-40.19%
Perubahan Harga Reploy Hari Ini

Hari ini, RAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002169 (+0.64%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariReploy

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1819 (-34.79%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Reploy

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.4887 (-58.91%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Reploy

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.2291 (-40.19%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Reploy (RAI)?

Semak Reployhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Reploy (RAI)

Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before.

Reploy tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Reploy pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Reploy di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Reploy anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Reploy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Reploy (RAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Reploy (RAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Reploy.

Semak Reploy ramalan harga sekarang!

Tokenomik Reploy (RAI)

Memahami tokenomik Reploy (RAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Reploy (RAI)

Mencari cara membeli Reploy? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Reploy di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Reploy(RAI) ke VND
8,973.415
1 Reploy(RAI) ke AUD
A$0.50809
1 Reploy(RAI) ke GBP
0.24893
1 Reploy(RAI) ke EUR
0.28644
1 Reploy(RAI) ke USD
$0.341
1 Reploy(RAI) ke MYR
RM1.4322
1 Reploy(RAI) ke TRY
14.07648
1 Reploy(RAI) ke JPY
¥49.786
1 Reploy(RAI) ke ARS
ARS$498.53518
1 Reploy(RAI) ke RUB
28.23139
1 Reploy(RAI) ke INR
30.01482
1 Reploy(RAI) ke IDR
Rp5,590.16304
1 Reploy(RAI) ke KRW
470.99261
1 Reploy(RAI) ke PHP
19.42677
1 Reploy(RAI) ke EGP
￡E.16.39528
1 Reploy(RAI) ke BRL
R$1.8073
1 Reploy(RAI) ke CAD
C$0.46717
1 Reploy(RAI) ke BDT
41.5338
1 Reploy(RAI) ke NGN
509.71316
1 Reploy(RAI) ke COP
$1,332.03125
1 Reploy(RAI) ke ZAR
R.5.91976
1 Reploy(RAI) ke UAH
14.03897
1 Reploy(RAI) ke VES
Bs54.56
1 Reploy(RAI) ke CLP
$323.609
1 Reploy(RAI) ke PKR
Rs96.78944
1 Reploy(RAI) ke KZT
184.52192
1 Reploy(RAI) ke THB
฿10.80288
1 Reploy(RAI) ke TWD
NT$10.27092
1 Reploy(RAI) ke AED
د.إ1.25147
1 Reploy(RAI) ke CHF
Fr0.26598
1 Reploy(RAI) ke HKD
HK$2.65298
1 Reploy(RAI) ke AMD
֏130.3984
1 Reploy(RAI) ke MAD
.د.م3.05877
1 Reploy(RAI) ke MXN
$6.24712
1 Reploy(RAI) ke SAR
ريال1.27875
1 Reploy(RAI) ke PLN
1.22419
1 Reploy(RAI) ke RON
лв1.45948
1 Reploy(RAI) ke SEK
kr3.15084
1 Reploy(RAI) ke BGN
лв0.56265
1 Reploy(RAI) ke HUF
Ft112.4277
1 Reploy(RAI) ke CZK
7.01437
1 Reploy(RAI) ke KWD
د.ك0.104005
1 Reploy(RAI) ke ILS
1.13894
1 Reploy(RAI) ke AOA
Kz310.84537
1 Reploy(RAI) ke BHD
.د.ب0.128557
1 Reploy(RAI) ke BMD
$0.341
1 Reploy(RAI) ke DKK
kr2.15171
1 Reploy(RAI) ke HNL
L8.94443
1 Reploy(RAI) ke MUR
15.43025
1 Reploy(RAI) ke NAD
$5.92317
1 Reploy(RAI) ke NOK
kr3.33839
1 Reploy(RAI) ke NZD
$0.56947
1 Reploy(RAI) ke PAB
B/.0.341
1 Reploy(RAI) ke PGK
K1.42538
1 Reploy(RAI) ke QAR
ر.ق1.24124
1 Reploy(RAI) ke RSD
дин.33.78969

Reploy Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Reploy, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Reploy Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Reploy

Berapakah nilai Reploy (RAI) hari ini?
Harga langsung RAI dalam USD ialah 0.341 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RAI ke USD?
Harga semasa RAI ke USD ialah $ 0.341. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Reploy?
Had pasaran untuk RAI ialah $ 3.41M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RAI?
Bekalan edaran RAI ialah 10.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RAI?
RAI mencapai harga ATH sebanyak 13.719960835270252 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RAI?
RAI melihat harga ATL sebanyak 0.12122974029812877 USD.
Berapakah jumlah dagangan RAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RAIialah $ 76.84K USD.
Adakah RAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
RAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:44:53 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

