Raiinmaker Harga Hari Ini

Harga langsung Raiinmaker (RAIIN) hari ini ialah $ 0.0033, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RAIIN kepada USD penukaran adalah $ 0.0033 setiap RAIIN.

Raiinmaker kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- RAIIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RAIIN didagangkan antara $ 0.0033 (rendah) dan $ 0.0034 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, RAIIN dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -8.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 145.72.

Raiinmaker (RAIIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 145.72$ 145.72 $ 145.72 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 330.00K$ 330.00K $ 330.00K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Rantaian Blok Awam SEIEVM

Had Pasaran semasa Raiinmaker ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 145.72. Bekalan edaran RAIIN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 330.00K.