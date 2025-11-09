Rain Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Rain Protocol (RAIN) hari ini ialah $ 0.0034064, dengan 4.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RAIN kepada USD penukaran adalah $ 0.0034064 setiap RAIN.

Rain Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- RAIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RAIN didagangkan antara $ 0.0023919 (rendah) dan $ 0.0034165 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, RAIN dipindahkan +0.23% dalam sejam terakhir dan +1.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 805.73K.

Rain Protocol (RAIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 805.73K$ 805.73K $ 805.73K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.92B$ 3.92B $ 3.92B Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 Rantaian Blok Awam ARB

Had Pasaran semasa Rain Protocol ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 805.73K. Bekalan edaran RAIN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1150000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.92B.