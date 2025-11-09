BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Rain Protocol langsung hari ini ialah 0.0034064 USD.RAIN modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata RAIN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Rain Protocol langsung hari ini ialah 0.0034064 USD.RAIN modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata RAIN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai RAIN

Maklumat Harga RAIN

Apakah RAIN

Kertas putih RAIN

Laman Web Rasmi RAIN

Tokenomik RAIN

Ramalan Harga RAIN

Sejarah RAIN

RAIN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang RAIN-ke-Fiat

RAIN Spot

RAIN Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Rain Protocol Logo

Rain ProtocolHargae(RAIN)

1 RAIN ke USD Harga Langsung:

$0.0034072
$0.0034072$0.0034072
+4.58%1D
USD
Rain Protocol (RAIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:47:23 (UTC+8)

Rain Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Rain Protocol (RAIN) hari ini ialah $ 0.0034064, dengan 4.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RAIN kepada USD penukaran adalah $ 0.0034064 setiap RAIN.

Rain Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- RAIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RAIN didagangkan antara $ 0.0023919 (rendah) dan $ 0.0034165 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, RAIN dipindahkan +0.23% dalam sejam terakhir dan +1.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 805.73K.

Rain Protocol (RAIN) Maklumat Pasaran

--
----

$ 805.73K
$ 805.73K$ 805.73K

$ 3.92B
$ 3.92B$ 3.92B

--
----

1,150,000,000,000
1,150,000,000,000 1,150,000,000,000

ARB

Had Pasaran semasa Rain Protocol ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 805.73K. Bekalan edaran RAIN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1150000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.92B.

Rain Protocol Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0023919
$ 0.0023919$ 0.0023919
24J Rendah
$ 0.0034165
$ 0.0034165$ 0.0034165
24J Tinggi

$ 0.0023919
$ 0.0023919$ 0.0023919

$ 0.0034165
$ 0.0034165$ 0.0034165

--
----

--
----

+0.23%

+4.58%

+1.00%

+1.00%

Rain Protocol (RAIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Rain Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000149216+4.58%
30 Hari$ -0.0000097-0.29%
60 Hari$ +0.0013944+69.30%
90 Hari$ +0.0033064+3,306.40%
Perubahan Harga Rain Protocol Hari Ini

Hari ini, RAIN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000149216 (+4.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRain Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000097 (-0.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Rain Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RAIN mengalami perubahan sebanyak $ +0.0013944 (+69.30%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Rain Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0033064 (+3,306.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Rain Protocol (RAIN)?

Semak Rain Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Rain Protocol

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Rain Protocol pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Rain Protocol?

Several key factors influence RAIN Protocol token prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence
2. Adoption rate - Usage of Rain Protocol's decentralized infrastructure services
3. Token utility - Demand for RAIN tokens within the ecosystem for transactions and governance
4. Partnership announcements - Strategic collaborations that expand protocol usage
5. Technical developments - Platform upgrades and new feature releases
6. Trading volume - Liquidity levels on exchanges
7. Regulatory news - Government policies affecting DeFi protocols
8. Competition - Performance relative to similar blockchain infrastructure projects

Mengapa orang ingin tahu harga Rain Protocol hari ini?

People want to know RAIN Protocol price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and manage risk effectively in the dynamic crypto market.

Ramalan Harga untuk Rain Protocol

Rain Protocol (RAIN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RAIN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Rain Protocol (RAIN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Rain Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Rain Protocol yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk RAIN ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Rain Protocol Ramalan Harga.

Perihal Rain Protocol

RAIN (Condensate) is a cryptocurrency that operates on a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism. It was created with the goal of providing a platform for the development and execution of smart contracts, with a particular focus on environmental sustainability and weather data. The RAIN ecosystem is typically used for the creation and execution of smart contracts, and the token itself is used as a medium of exchange within this ecosystem. The supply of RAIN tokens is determined by a fixed issuance model, with new tokens being created as rewards for staking and validating transactions on the network.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Rain Protocol dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Rain Protocol? Membeli RAIN adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Rain Protocol. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Rain Protocol (RAIN) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Rain Protocol akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Rain Protocol (RAIN)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Rain Protocol

Memiliki Rain Protocol membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Rain Protocol (RAIN) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Rain Protocol (RAIN)

Rain is a decentralized options protocol built on Arbitrum that allows anyone to create and trade custom options on nearly any subject without needing permission. Users have the ability to define their own markets and select the outcomes, engaging in a global, on-chain system. The protocol's vision is to establish an open, global foundation for accessing options on a wide range of categories, including financial prices, global events, and on-chain activities.

Rain Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Rain Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Rain Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rain Protocol

Berapakah nilai 1 Rain Protocol pada tahun 2030?
Jika Rain Protocol berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Rain Protocol berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:47:23 (UTC+8)

Rain Protocol (RAIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Rain Protocol

RAIN USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek RAIN dengan leveraj. Terokai RAIN dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Rain Protocol (RAIN) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Rain Protocol langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
RAIN/USDT
$0.0034072
$0.0034072$0.0034072
+4.58%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04108
$0.04108$0.04108

+105.40%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1038
$0.1038$0.1038

+9.26%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006572
$0.00006572$0.00006572

+233.60%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000365
$0.0000365$0.0000365

+143.33%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12332
$0.12332$0.12332

+74.67%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03966
$0.03966$0.03966

+69.41%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015455
$0.000015455$0.000015455

+52.58%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator RAIN-ke-USD

Jumlah

RAIN
RAIN
USD
USD

1 RAIN = 0.0034064 USD