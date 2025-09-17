Lagi Mengenai RAINCOIN

Maklumat Harga RAINCOIN

Kertas putih RAINCOIN

Laman Web Rasmi RAINCOIN

Tokenomik RAINCOIN

Ramalan Harga RAINCOIN

Sejarah RAINCOIN

RAINCOIN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang RAINCOIN-ke-Fiat

RAINCOIN Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Rain Coin Logo

Rain CoinHargae(RAINCOIN)

1 RAINCOIN ke USD Harga Langsung:

$3.996
$3.996$3.996
+0.15%1D
USD
Rain Coin (RAINCOIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:00:30 (UTC+8)

Rain Coin (RAINCOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3.943
$ 3.943$ 3.943
24J Rendah
$ 4.178
$ 4.178$ 4.178
24J Tinggi

$ 3.943
$ 3.943$ 3.943

$ 4.178
$ 4.178$ 4.178

$ 18.028660604972888
$ 18.028660604972888$ 18.028660604972888

$ 0.000114358726534958
$ 0.000114358726534958$ 0.000114358726534958

0.00%

+0.15%

+0.12%

+0.12%

Rain Coin (RAINCOIN) harga masa nyata ialah $ 3.996. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAINCOIN didagangkan antara $ 3.943 rendah dan $ 4.178 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAINCOIN sepanjang masa ialah $ 18.028660604972888, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000114358726534958.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAINCOIN telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan +0.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rain Coin (RAINCOIN) Maklumat Pasaran

No.1531

$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M

$ 100.82K
$ 100.82K$ 100.82K

$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

MATIC

Had Pasaran semasa Rain Coin ialah $ 4.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 100.82K. Bekalan edaran RAINCOIN ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.00M.

Rain Coin (RAINCOIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Rain Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00599+0.15%
30 Hari$ -0.46-10.33%
60 Hari$ -4.963-55.40%
90 Hari$ -0.132-3.20%
Perubahan Harga Rain Coin Hari Ini

Hari ini, RAINCOIN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00599 (+0.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRain Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.46 (-10.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Rain Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RAINCOIN mengalami perubahan sebanyak $ -4.963 (-55.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Rain Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.132 (-3.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Rain Coin (RAINCOIN)?

Semak Rain Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Rain Coin (RAINCOIN)

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Rain Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Rain Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RAINCOIN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Rain Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Rain Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Rain Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Rain Coin (RAINCOIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Rain Coin (RAINCOIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rain Coin.

Semak Rain Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Rain Coin (RAINCOIN)

Memahami tokenomik Rain Coin (RAINCOIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RAINCOIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Rain Coin (RAINCOIN)

Mencari cara membeli Rain Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Rain Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RAINCOIN kepada Mata Wang Tempatan

1 Rain Coin(RAINCOIN) ke VND
105,154.74
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke AUD
A$5.95404
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke GBP
2.91708
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke EUR
3.35664
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke USD
$3.996
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke MYR
RM16.7832
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke TRY
164.91492
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke JPY
¥583.416
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke ARS
ARS$5,867.80632
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke RUB
332.4672
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke INR
351.20844
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke IDR
Rp65,508.18624
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke KRW
5,511.72276
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke PHP
226.93284
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke EGP
￡E.192.12768
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BRL
R$21.1788
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke CAD
C$5.47452
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BDT
486.7128
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke NGN
5,982.012
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke COP
$15,548.6358
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke ZAR
R.69.21072
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke UAH
164.51532
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke VES
Bs639.36
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke CLP
$3,792.204
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke PKR
Rs1,134.22464
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke KZT
2,162.31552
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke THB
฿126.59328
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke TWD
NT$120.23964
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke AED
د.إ14.66532
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke CHF
Fr3.11688
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke HKD
HK$31.08888
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke AMD
֏1,528.0704
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke MAD
.د.م35.84412
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke MXN
$73.08684
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke SAR
ريال14.985
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke PLN
14.30568
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke RON
лв17.10288
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke SEK
kr36.84312
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BGN
лв6.5934
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke HUF
Ft1,311.84684
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke CZK
81.87804
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke KWD
د.ك1.214784
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke ILS
13.30668
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke AOA
Kz3,662.69364
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BHD
.د.ب1.506492
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BMD
$3.996
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke DKK
kr25.13484
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke HNL
L104.53536
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke MUR
181.33848
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke NAD
$69.41052
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke NOK
kr39.00096
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke NZD
$6.67332
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke PAB
B/.3.996
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke PGK
K16.66332
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke QAR
ر.ق14.54544
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke RSD
дин.394.52508

Rain Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Rain Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Rain Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rain Coin

Berapakah nilai Rain Coin (RAINCOIN) hari ini?
Harga langsung RAINCOIN dalam USD ialah 3.996 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RAINCOIN ke USD?
Harga semasa RAINCOIN ke USD ialah $ 3.996. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Rain Coin?
Had pasaran untuk RAINCOIN ialah $ 4.00M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RAINCOIN?
Bekalan edaran RAINCOIN ialah 1.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RAINCOIN?
RAINCOIN mencapai harga ATH sebanyak 18.028660604972888 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RAINCOIN?
RAINCOIN melihat harga ATL sebanyak 0.000114358726534958 USD.
Berapakah jumlah dagangan RAINCOIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RAINCOINialah $ 100.82K USD.
Adakah RAINCOIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
RAINCOIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RAINCOINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:00:30 (UTC+8)

Rain Coin (RAINCOIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator RAINCOIN-ke-USD

Jumlah

RAINCOIN
RAINCOIN
USD
USD

1 RAINCOIN = 3.996 USD

Berdagang RAINCOIN

RAINCOINUSDT
$3.996
$3.996$3.996
+0.20%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan