RaribleHargae(RARI)

1 RARI ke USD Harga Langsung:

$0.9603
$0.9603$0.9603
-0.07%1D
USD
Rarible (RARI) Carta Harga Langsung
Rarible (RARI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.9468
$ 0.9468$ 0.9468
24J Rendah
$ 0.9816
$ 0.9816$ 0.9816
24J Tinggi

$ 0.9468
$ 0.9468$ 0.9468

$ 0.9816
$ 0.9816$ 0.9816

$ 63.5297647443624
$ 63.5297647443624$ 63.5297647443624

$ 0.309504826433
$ 0.309504826433$ 0.309504826433

-0.02%

-0.06%

+1.08%

+1.08%

Rarible (RARI) harga masa nyata ialah $ 0.9603. Sepanjang 24 jam yang lalu, RARI didagangkan antara $ 0.9468 rendah dan $ 0.9816 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RARI sepanjang masa ialah $ 63.5297647443624, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.309504826433.

Dari segi prestasi jangka pendek, RARI telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +1.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rarible (RARI) Maklumat Pasaran

No.944

$ 18.72M
$ 18.72M$ 18.72M

$ 66.96K
$ 66.96K$ 66.96K

$ 24.01M
$ 24.01M$ 24.01M

19.49M
19.49M 19.49M

25,000,000
25,000,000 25,000,000

25,000,000
25,000,000 25,000,000

77.95%

ETH

Had Pasaran semasa Rarible ialah $ 18.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.96K. Bekalan edaran RARI ialah 19.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.01M.

Rarible (RARI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Rarible hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000673-0.06%
30 Hari$ -0.0409-4.09%
60 Hari$ -0.0505-5.00%
90 Hari$ +0.0471+5.15%
Perubahan Harga Rarible Hari Ini

Hari ini, RARI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000673 (-0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRarible

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0409 (-4.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Rarible

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RARI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0505 (-5.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Rarible

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0471 (+5.15%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Rarible (RARI)?

Semak Rariblehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Rarible (RARI)

$RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem.

Rarible tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Rarible pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RARI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Rarible di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Rarible anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Rarible Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Rarible (RARI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Rarible (RARI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rarible.

Semak Rarible ramalan harga sekarang!

Tokenomik Rarible (RARI)

Memahami tokenomik Rarible (RARI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RARI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Rarible (RARI)

Mencari cara membeli Rarible? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Rarible di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RARI kepada Mata Wang Tempatan

Rarible Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Rarible, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Rarible Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rarible

Berapakah nilai Rarible (RARI) hari ini?
Harga langsung RARI dalam USD ialah 0.9603 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RARI ke USD?
Harga semasa RARI ke USD ialah $ 0.9603. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Rarible?
Had pasaran untuk RARI ialah $ 18.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RARI?
Bekalan edaran RARI ialah 19.49M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RARI?
RARI mencapai harga ATH sebanyak 63.5297647443624 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RARI?
RARI melihat harga ATL sebanyak 0.309504826433 USD.
Berapakah jumlah dagangan RARI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RARIialah $ 66.96K USD.
Adakah RARI akan naik lebih tinggi tahun ini?
RARI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RARIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
