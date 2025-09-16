Apakah itu Rarible (RARI)

$RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem.

Tokenomik Rarible (RARI)

Memahami tokenomik Rarible (RARI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RARI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rarible Berapakah nilai Rarible (RARI) hari ini? Harga langsung RARI dalam USD ialah 0.9603 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RARI ke USD? $ 0.9603 . Lihat Harga semasa RARI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Rarible? Had pasaran untuk RARI ialah $ 18.72M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RARI? Bekalan edaran RARI ialah 19.49M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RARI? RARI mencapai harga ATH sebanyak 63.5297647443624 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RARI? RARI melihat harga ATL sebanyak 0.309504826433 USD . Berapakah jumlah dagangan RARI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RARIialah $ 66.96K USD . Adakah RARI akan naik lebih tinggi tahun ini? RARI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RARIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

