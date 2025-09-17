Apakah itu Raydium (RAY)

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

Raydium tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Raydium pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak RAY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Raydium di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Raydium anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Raydium Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Raydium (RAY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Raydium (RAY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Raydium.

Semak Raydium ramalan harga sekarang!

Tokenomik Raydium (RAY)

Memahami tokenomik Raydium (RAY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RAY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Raydium (RAY)

Mencari cara membeli Raydium? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Raydium di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RAY kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Raydium Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Raydium, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Raydium Berapakah nilai Raydium (RAY) hari ini? Harga langsung RAY dalam USD ialah 3.238 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RAY ke USD? $ 3.238 . Lihat Harga semasa RAY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Raydium? Had pasaran untuk RAY ialah $ 868.20M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RAY? Bekalan edaran RAY ialah 268.13M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RAY? RAY mencapai harga ATH sebanyak 16.93301586 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RAY? RAY melihat harga ATL sebanyak 0.13434154340043583 USD . Berapakah jumlah dagangan RAY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RAYialah $ 2.40M USD . Adakah RAY akan naik lebih tinggi tahun ini? RAY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RAYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Raydium (RAY) Kemas Kini Industri Penting