Raydium Logo

RaydiumHargae(RAY)

1 RAY ke USD Harga Langsung:

$3.237
-0.21%1D
USD
Raydium (RAY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:19:31 (UTC+8)

Raydium (RAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3.171
24J Rendah
$ 3.287
24J Tinggi

$ 3.171
$ 3.287
$ 16.93301586
$ 0.13434154340043583
+0.46%

-0.21%

-1.68%

-1.68%

Raydium (RAY) harga masa nyata ialah $ 3.238. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAY didagangkan antara $ 3.171 rendah dan $ 3.287 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAY sepanjang masa ialah $ 16.93301586, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.13434154340043583.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAY telah berubah sebanyak +0.46% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan -1.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Raydium (RAY) Maklumat Pasaran

No.87

$ 868.20M
$ 2.40M
$ 1.80B
268.13M
555,000,000
554,998,184.579573
48.31%

0.02%

SOL

Had Pasaran semasa Raydium ialah $ 868.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.40M. Bekalan edaran RAY ialah 268.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 554998184.579573. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.80B.

Raydium (RAY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Raydium hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00681-0.21%
30 Hari$ -0.476-12.82%
60 Hari$ +0.443+15.84%
90 Hari$ +1.235+61.65%
Perubahan Harga Raydium Hari Ini

Hari ini, RAY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00681 (-0.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRaydium

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.476 (-12.82%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Raydium

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RAY mengalami perubahan sebanyak $ +0.443 (+15.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Raydium

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.235 (+61.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Raydium (RAY)?

Semak Raydiumhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Raydium (RAY)

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

Raydium tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Raydium pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RAY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Raydium di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Raydium anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Raydium Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Raydium (RAY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Raydium (RAY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Raydium.

Semak Raydium ramalan harga sekarang!

Tokenomik Raydium (RAY)

Memahami tokenomik Raydium (RAY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RAY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Raydium (RAY)

Mencari cara membeli Raydium? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Raydium di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RAY kepada Mata Wang Tempatan

1 Raydium(RAY) ke VND
85,207.97
1 Raydium(RAY) ke AUD
A$4.82462
1 Raydium(RAY) ke GBP
2.36374
1 Raydium(RAY) ke EUR
2.71992
1 Raydium(RAY) ke USD
$3.238
1 Raydium(RAY) ke MYR
RM13.5996
1 Raydium(RAY) ke TRY
133.63226
1 Raydium(RAY) ke JPY
¥472.748
1 Raydium(RAY) ke ARS
ARS$4,740.82056
1 Raydium(RAY) ke RUB
269.36922
1 Raydium(RAY) ke INR
284.944
1 Raydium(RAY) ke IDR
Rp53,081.95872
1 Raydium(RAY) ke KRW
4,472.35798
1 Raydium(RAY) ke PHP
184.30696
1 Raydium(RAY) ke EGP
￡E.155.65066
1 Raydium(RAY) ke BRL
R$17.1614
1 Raydium(RAY) ke CAD
C$4.43606
1 Raydium(RAY) ke BDT
394.3884
1 Raydium(RAY) ke NGN
4,840.03288
1 Raydium(RAY) ke COP
$12,599.2199
1 Raydium(RAY) ke ZAR
R.56.21168
1 Raydium(RAY) ke UAH
133.30846
1 Raydium(RAY) ke VES
Bs518.08
1 Raydium(RAY) ke CLP
$3,076.1
1 Raydium(RAY) ke PKR
Rs919.07392
1 Raydium(RAY) ke KZT
1,752.14656
1 Raydium(RAY) ke THB
฿102.6446
1 Raydium(RAY) ke TWD
NT$97.49618
1 Raydium(RAY) ke AED
د.إ11.88346
1 Raydium(RAY) ke CHF
Fr2.52564
1 Raydium(RAY) ke HKD
HK$25.19164
1 Raydium(RAY) ke AMD
֏1,238.2112
1 Raydium(RAY) ke MAD
.د.م29.04486
1 Raydium(RAY) ke MXN
$59.19064
1 Raydium(RAY) ke SAR
ريال12.1425
1 Raydium(RAY) ke PLN
11.59204
1 Raydium(RAY) ke RON
лв13.82626
1 Raydium(RAY) ke SEK
kr29.88674
1 Raydium(RAY) ke BGN
лв5.3427
1 Raydium(RAY) ke HUF
Ft1,064.42774
1 Raydium(RAY) ke CZK
66.41138
1 Raydium(RAY) ke KWD
د.ك0.984352
1 Raydium(RAY) ke ILS
10.78254
1 Raydium(RAY) ke AOA
Kz2,951.66366
1 Raydium(RAY) ke BHD
.د.ب1.217488
1 Raydium(RAY) ke BMD
$3.238
1 Raydium(RAY) ke DKK
kr20.36702
1 Raydium(RAY) ke HNL
L84.93274
1 Raydium(RAY) ke MUR
146.5195
1 Raydium(RAY) ke NAD
$56.24406
1 Raydium(RAY) ke NOK
kr31.63526
1 Raydium(RAY) ke NZD
$5.40746
1 Raydium(RAY) ke PAB
B/.3.238
1 Raydium(RAY) ke PGK
K13.53484
1 Raydium(RAY) ke QAR
ر.ق11.78632
1 Raydium(RAY) ke RSD
дин.320.0763

Raydium Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Raydium, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Raydium Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Raydium

Berapakah nilai Raydium (RAY) hari ini?
Harga langsung RAY dalam USD ialah 3.238 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RAY ke USD?
Harga semasa RAY ke USD ialah $ 3.238. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Raydium?
Had pasaran untuk RAY ialah $ 868.20M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RAY?
Bekalan edaran RAY ialah 268.13M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RAY?
RAY mencapai harga ATH sebanyak 16.93301586 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RAY?
RAY melihat harga ATL sebanyak 0.13434154340043583 USD.
Berapakah jumlah dagangan RAY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RAYialah $ 2.40M USD.
Adakah RAY akan naik lebih tinggi tahun ini?
RAY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RAYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:19:31 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

