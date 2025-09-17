Apakah itu Rubic (RBC)

Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange).

Tokenomik Rubic (RBC)

Memahami tokenomik Rubic (RBC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RBC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Rubic Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Rubic, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rubic Berapakah nilai Rubic (RBC) hari ini? Harga langsung RBC dalam USD ialah 0.010306 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RBC ke USD? $ 0.010306 . Lihat Harga semasa RBC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Rubic? Had pasaran untuk RBC ialah $ 1.70M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RBC? Bekalan edaran RBC ialah 165.28M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RBC? RBC mencapai harga ATH sebanyak 1.0488761552105799 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RBC? RBC melihat harga ATL sebanyak 0.000481691209763859 USD . Berapakah jumlah dagangan RBC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RBCialah $ 48.79K USD . Adakah RBC akan naik lebih tinggi tahun ini? RBC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RBCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

