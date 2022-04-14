Tokenomik Rubic (RBC)

Tokenomik Rubic (RBC)

Lihat cerapan utama tentang Rubic (RBC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Rubic (RBC) Maklumat

Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange).

Laman Web Rasmi:
https://rubic.exchange/
Kertas putih:
https://docs.rubic.finance/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x3330bfb7332ca23cd071631837dc289b09c33333

Rubic (RBC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Rubic (RBC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M
Jumlah Bekalan:
$ 169.12M
$ 169.12M$ 169.12M
Bekalan Edaran:
$ 165.28M
$ 165.28M$ 165.28M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.078407
$ 0.078407$ 0.078407
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000481691209763859
$ 0.000481691209763859$ 0.000481691209763859
Harga Semasa:
$ 0.010632
$ 0.010632$ 0.010632

Tokenomik Rubic (RBC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Rubic (RBC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RBC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RBC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RBC, terokai RBC harga langsung token!

Cara Membeli RBC

Berminat untuk menambah Rubic (RBC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli RBC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Rubic (RBC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga RBC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

RBC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju RBC? Halaman ramalan harga RBC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.