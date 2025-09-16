Apakah itu Redbelly Network (RBNT)

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Tokenomik Redbelly Network (RBNT)

Memahami tokenomik Redbelly Network (RBNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RBNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Redbelly Network Berapakah nilai Redbelly Network (RBNT) hari ini? Harga langsung RBNT dalam USD ialah 0.01243 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RBNT ke USD? $ 0.01243 . Lihat Harga semasa RBNT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Redbelly Network? Had pasaran untuk RBNT ialah $ 26.47M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RBNT? Bekalan edaran RBNT ialah 2.13B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RBNT? RBNT mencapai harga ATH sebanyak 0.48118740230883084 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RBNT? RBNT melihat harga ATL sebanyak 0.011445283632224633 USD . Berapakah jumlah dagangan RBNT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RBNTialah $ 363.52K USD . Adakah RBNT akan naik lebih tinggi tahun ini? RBNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RBNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

