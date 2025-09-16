Lagi Mengenai RBNT

Redbelly Network Logo

Redbelly NetworkHargae(RBNT)

1 RBNT ke USD Harga Langsung:

$0.01242
$0.01242$0.01242
+4.36%1D
USD
Redbelly Network (RBNT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:45:00 (UTC+8)

Redbelly Network (RBNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01062
$ 0.01062$ 0.01062
24J Rendah
$ 0.01257
$ 0.01257$ 0.01257
24J Tinggi

$ 0.01062
$ 0.01062$ 0.01062

$ 0.01257
$ 0.01257$ 0.01257

$ 0.48118740230883084
$ 0.48118740230883084$ 0.48118740230883084

$ 0.011445283632224633
$ 0.011445283632224633$ 0.011445283632224633

+0.32%

+4.36%

-22.61%

-22.61%

Redbelly Network (RBNT) harga masa nyata ialah $ 0.01243. Sepanjang 24 jam yang lalu, RBNT didagangkan antara $ 0.01062 rendah dan $ 0.01257 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RBNT sepanjang masa ialah $ 0.48118740230883084, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.011445283632224633.

Dari segi prestasi jangka pendek, RBNT telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +4.36% dalam 24 jam dan -22.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Redbelly Network (RBNT) Maklumat Pasaran

No.824

$ 26.47M
$ 26.47M$ 26.47M

$ 363.52K
$ 363.52K$ 363.52K

$ 124.30M
$ 124.30M$ 124.30M

2.13B
2.13B 2.13B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

21.29%

REDBELLY

Had Pasaran semasa Redbelly Network ialah $ 26.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 363.52K. Bekalan edaran RBNT ialah 2.13B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 124.30M.

Redbelly Network (RBNT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Redbelly Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005189+4.36%
30 Hari$ -0.00819-39.72%
60 Hari$ -0.00804-39.28%
90 Hari$ -0.00743-37.42%
Perubahan Harga Redbelly Network Hari Ini

Hari ini, RBNT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0005189 (+4.36%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRedbelly Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00819 (-39.72%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Redbelly Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RBNT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00804 (-39.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Redbelly Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00743 (-37.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Redbelly Network (RBNT)?

Semak Redbelly Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Redbelly Network (RBNT)

Redbelly Network is the world's first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Redbelly Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Redbelly Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RBNT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Redbelly Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Redbelly Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Redbelly Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Redbelly Network (RBNT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Redbelly Network (RBNT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Redbelly Network.

Semak Redbelly Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Redbelly Network (RBNT)

Memahami tokenomik Redbelly Network (RBNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RBNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Redbelly Network (RBNT)

Mencari cara membeli Redbelly Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Redbelly Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RBNT kepada Mata Wang Tempatan

1 Redbelly Network(RBNT) ke VND
327.09545
1 Redbelly Network(RBNT) ke AUD
A$0.0185207
1 Redbelly Network(RBNT) ke GBP
0.0090739
1 Redbelly Network(RBNT) ke EUR
0.0104412
1 Redbelly Network(RBNT) ke USD
$0.01243
1 Redbelly Network(RBNT) ke MYR
RM0.052206
1 Redbelly Network(RBNT) ke TRY
0.5131104
1 Redbelly Network(RBNT) ke JPY
¥1.81478
1 Redbelly Network(RBNT) ke ARS
ARS$18.1724114
1 Redbelly Network(RBNT) ke RUB
1.0290797
1 Redbelly Network(RBNT) ke INR
1.0940886
1 Redbelly Network(RBNT) ke IDR
Rp203.7704592
1 Redbelly Network(RBNT) ke KRW
17.1684403
1 Redbelly Network(RBNT) ke PHP
0.7081371
1 Redbelly Network(RBNT) ke EGP
￡E.0.5976344
1 Redbelly Network(RBNT) ke BRL
R$0.065879
1 Redbelly Network(RBNT) ke CAD
C$0.0170291
1 Redbelly Network(RBNT) ke BDT
1.513974
1 Redbelly Network(RBNT) ke NGN
18.5798668
1 Redbelly Network(RBNT) ke COP
$48.5546875
1 Redbelly Network(RBNT) ke ZAR
R.0.2157848
1 Redbelly Network(RBNT) ke UAH
0.5117431
1 Redbelly Network(RBNT) ke VES
Bs1.9888
1 Redbelly Network(RBNT) ke CLP
$11.79607
1 Redbelly Network(RBNT) ke PKR
Rs3.5281312
1 Redbelly Network(RBNT) ke KZT
6.7261216
1 Redbelly Network(RBNT) ke THB
฿0.3937824
1 Redbelly Network(RBNT) ke TWD
NT$0.3743916
1 Redbelly Network(RBNT) ke AED
د.إ0.0456181
1 Redbelly Network(RBNT) ke CHF
Fr0.0096954
1 Redbelly Network(RBNT) ke HKD
HK$0.0967054
1 Redbelly Network(RBNT) ke AMD
֏4.753232
1 Redbelly Network(RBNT) ke MAD
.د.م0.1114971
1 Redbelly Network(RBNT) ke MXN
$0.2277176
1 Redbelly Network(RBNT) ke SAR
ريال0.0466125
1 Redbelly Network(RBNT) ke PLN
0.0446237
1 Redbelly Network(RBNT) ke RON
лв0.0532004
1 Redbelly Network(RBNT) ke SEK
kr0.1148532
1 Redbelly Network(RBNT) ke BGN
лв0.0205095
1 Redbelly Network(RBNT) ke HUF
Ft4.098171
1 Redbelly Network(RBNT) ke CZK
0.2556851
1 Redbelly Network(RBNT) ke KWD
د.ك0.00379115
1 Redbelly Network(RBNT) ke ILS
0.0415162
1 Redbelly Network(RBNT) ke AOA
Kz11.3308151
1 Redbelly Network(RBNT) ke BHD
.د.ب0.00468611
1 Redbelly Network(RBNT) ke BMD
$0.01243
1 Redbelly Network(RBNT) ke DKK
kr0.0784333
1 Redbelly Network(RBNT) ke HNL
L0.3260389
1 Redbelly Network(RBNT) ke MUR
0.5624575
1 Redbelly Network(RBNT) ke NAD
$0.2159091
1 Redbelly Network(RBNT) ke NOK
kr0.1216897
1 Redbelly Network(RBNT) ke NZD
$0.0207581
1 Redbelly Network(RBNT) ke PAB
B/.0.01243
1 Redbelly Network(RBNT) ke PGK
K0.0519574
1 Redbelly Network(RBNT) ke QAR
ر.ق0.0452452
1 Redbelly Network(RBNT) ke RSD
дин.1.2316887

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Redbelly Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Redbelly Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Redbelly Network

Berapakah nilai Redbelly Network (RBNT) hari ini?
Harga langsung RBNT dalam USD ialah 0.01243 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RBNT ke USD?
Harga semasa RBNT ke USD ialah $ 0.01243. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Redbelly Network?
Had pasaran untuk RBNT ialah $ 26.47M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RBNT?
Bekalan edaran RBNT ialah 2.13B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RBNT?
RBNT mencapai harga ATH sebanyak 0.48118740230883084 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RBNT?
RBNT melihat harga ATL sebanyak 0.011445283632224633 USD.
Berapakah jumlah dagangan RBNT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RBNTialah $ 363.52K USD.
Adakah RBNT akan naik lebih tinggi tahun ini?
RBNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RBNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:45:00 (UTC+8)

Redbelly Network (RBNT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

