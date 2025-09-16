Apakah itu Rubix (RBT)

Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.

Tokenomik Rubix (RBT)

Memahami tokenomik Rubix (RBT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RBT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rubix Berapakah nilai Rubix (RBT) hari ini? Harga langsung RBT dalam USD ialah 247.44 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RBT ke USD? $ 247.44 . Lihat Harga semasa RBT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Rubix? Had pasaran untuk RBT ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RBT? Bekalan edaran RBT ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RBT? RBT mencapai harga ATH sebanyak 19,006.814106982598 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RBT? RBT melihat harga ATL sebanyak 17.65837329883529 USD . Berapakah jumlah dagangan RBT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RBTialah $ 74.58 USD . Adakah RBT akan naik lebih tinggi tahun ini? RBT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RBTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

