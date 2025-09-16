Lagi Mengenai RBT

RubixHargae(RBT)

1 RBT ke USD Harga Langsung:

$247.44
$247.44$247.44
-0.02%1D
USD
Rubix (RBT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:04:07 (UTC+8)

Rubix (RBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 247.43
$ 247.43$ 247.43
24J Rendah
$ 251.35
$ 251.35$ 251.35
24J Tinggi

$ 247.43
$ 247.43$ 247.43

$ 251.35
$ 251.35$ 251.35

$ 19,006.814106982598
$ 19,006.814106982598$ 19,006.814106982598

$ 17.65837329883529
$ 17.65837329883529$ 17.65837329883529

0.00%

-0.02%

-3.24%

-3.24%

Rubix (RBT) harga masa nyata ialah $ 247.44. Sepanjang 24 jam yang lalu, RBT didagangkan antara $ 247.43 rendah dan $ 251.35 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RBT sepanjang masa ialah $ 19,006.814106982598, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 17.65837329883529.

Dari segi prestasi jangka pendek, RBT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan -3.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rubix (RBT) Maklumat Pasaran

No.3822

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 74.58
$ 74.58$ 74.58

$ 12.72B
$ 12.72B$ 12.72B

0.00
0.00 0.00

51,400,000
51,400,000 51,400,000

0
0 0

0.00%

RBT

Had Pasaran semasa Rubix ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 74.58. Bekalan edaran RBT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.72B.

Rubix (RBT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Rubix hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0495-0.02%
30 Hari$ -7.53-2.96%
60 Hari$ -11.64-4.50%
90 Hari$ -11.31-4.38%
Perubahan Harga Rubix Hari Ini

Hari ini, RBT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0495 (-0.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRubix

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -7.53 (-2.96%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Rubix

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RBT mengalami perubahan sebanyak $ -11.64 (-4.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Rubix

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -11.31 (-4.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Rubix (RBT)?

Semak Rubixhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Rubix (RBT)

Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.

Rubix tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Rubix pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RBT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Rubix di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Rubix anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Rubix Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Rubix (RBT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Rubix (RBT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rubix.

Semak Rubix ramalan harga sekarang!

Tokenomik Rubix (RBT)

Memahami tokenomik Rubix (RBT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RBT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Rubix (RBT)

Mencari cara membeli Rubix? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Rubix di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RBT kepada Mata Wang Tempatan

Rubix Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Rubix, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Rubix Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rubix

Berapakah nilai Rubix (RBT) hari ini?
Harga langsung RBT dalam USD ialah 247.44 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RBT ke USD?
Harga semasa RBT ke USD ialah $ 247.44. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Rubix?
Had pasaran untuk RBT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RBT?
Bekalan edaran RBT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RBT?
RBT mencapai harga ATH sebanyak 19,006.814106982598 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RBT?
RBT melihat harga ATL sebanyak 17.65837329883529 USD.
Berapakah jumlah dagangan RBT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RBTialah $ 74.58 USD.
Adakah RBT akan naik lebih tinggi tahun ini?
RBT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RBTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:04:07 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

