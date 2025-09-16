Apakah itu Rebel Cars (RC)

RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards.

Tokenomik Rebel Cars (RC)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rebel Cars Berapakah nilai Rebel Cars (RC) hari ini? Harga langsung RC dalam USD ialah 0.00758 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RC ke USD? $ 0.00758 . Lihat Harga semasa RC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Rebel Cars? Had pasaran untuk RC ialah $ 1.56M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RC? Bekalan edaran RC ialah 206.35M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RC? RC mencapai harga ATH sebanyak 0.04193738830921288 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RC? RC melihat harga ATL sebanyak 0.003116133063734695 USD . Berapakah jumlah dagangan RC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RCialah $ 26.07K USD . Adakah RC akan naik lebih tinggi tahun ini? RC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

