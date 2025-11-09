BursaDEX+
Harga RCADE langsung hari ini ialah 0.0002285 USD.RCADE modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata RCADE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga RCADE langsung hari ini ialah 0.0002285 USD.RCADE modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata RCADE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

$0.0002284
RCADE (RCADE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:28:15 (UTC+8)

RCADE Harga Hari Ini

Harga langsung RCADE (RCADE) hari ini ialah $ 0.0002285, dengan 15.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RCADE kepada USD penukaran adalah $ 0.0002285 setiap RCADE.

RCADE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- RCADE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RCADE didagangkan antara $ 0.0001954 (rendah) dan $ 0.0002353 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, RCADE dipindahkan +5.05% dalam sejam terakhir dan -7.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.23K.

RCADE (RCADE) Maklumat Pasaran

--
--

$ 57.23K
$ 57.23K

$ 9.14M
$ 9.14M

--
--

40,000,000,000
40,000,000,000

40,000,000,000
40,000,000,000

ARB

Had Pasaran semasa RCADE ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.23K. Bekalan edaran RCADE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 40000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.14M.

RCADE Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001954
$ 0.0001954
24J Rendah
$ 0.0002353
$ 0.0002353
24J Tinggi

$ 0.0001954
$ 0.0001954

$ 0.0002353
$ 0.0002353

--
--

--
--

+5.05%

+15.93%

-7.19%

-7.19%

RCADE (RCADE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk RCADE hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000031385+15.93%
30 Hari$ -0.0001199-34.42%
60 Hari$ -0.0000962-29.63%
90 Hari$ -0.0004042-63.89%
Perubahan Harga RCADE Hari Ini

Hari ini, RCADE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000031385 (+15.93%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRCADE

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0001199 (-34.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari RCADE

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RCADE mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000962 (-29.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari RCADE

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0004042 (-63.89%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga RCADE (RCADE)?

Semak RCADEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk RCADE

Cerapan dipacu AI yang menganalisis RCADE pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga RCADE?

RCADE price is influenced by several key factors:

1. Gaming adoption and user base growth within the RCADE ecosystem
2. Token utility and demand for in-game purchases, rewards, and staking
3. Partnership announcements with game developers and platforms
4. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Community engagement and social media presence
7. Development progress and platform updates
8. Competition from other gaming cryptocurrencies
9. Regulatory news affecting gaming tokens
10. Supply dynamics including token burns or releases

Mengapa orang ingin tahu harga RCADE hari ini?

People want to know RCADE price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, managing risk exposure, and staying updated on their investment value in real-time.

Ramalan Harga untuk RCADE

RCADE (RCADE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RCADE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
RCADE (RCADE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga RCADE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal RCADE

RCADE is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate transactions within the gaming industry. It aims to democratize the gaming industry by providing a decentralized platform where developers, players, and investors can interact directly, eliminating the need for intermediaries. RCADE's primary function is to serve as a medium of exchange for in-game transactions, such as buying and selling virtual goods or services. It also provides a platform for developers to create and monetize their games, and for players to earn rewards through gameplay. The asset's issuance and supply model is based on proof-of-stake consensus, ensuring a secure and efficient transaction process.

Bagaimana untuk membeli & Melabur RCADE dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan RCADE? Membeli RCADE adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli RCADE. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan RCADE (RCADE) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan RCADE akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli RCADE (RCADE)

Apa yang boleh anda lakukan dengan RCADE

Memiliki RCADE membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli RCADE (RCADE) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu RCADE (RCADE)

The RCADE Network is a decentralized blockchain redefining media, entertainment, and gaming. Decentralised infrastructure forms the backbone of our ecosystem, with player-powered RCADE Nodes at its heart. Initial node deployment phases provide decentralised storage capabilities, ensuring reliability, data integrity, and censorship resistance across games. In recognition of their critical role, node operators will be rewarded with significant $RCADE incentives, ensuring sustained engagement, operational longevity, and alignment of interests within the ecosystem. Get ready to power the network.

RCADE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang RCADE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web RCADE Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RCADE

Berapakah nilai 1 RCADE pada tahun 2030?
Jika RCADE berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga RCADE berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:28:15 (UTC+8)

RCADE (RCADE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.0002284
$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04177

$0.1041

$0.00006753

$0.0000329

$0.12436

$0.03905

$0.000015452

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

