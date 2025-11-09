RCADE Harga Hari Ini

Harga langsung RCADE (RCADE) hari ini ialah $ 0.0002285, dengan 15.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RCADE kepada USD penukaran adalah $ 0.0002285 setiap RCADE.

RCADE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- RCADE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RCADE didagangkan antara $ 0.0001954 (rendah) dan $ 0.0002353 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, RCADE dipindahkan +5.05% dalam sejam terakhir dan -7.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.23K.

RCADE (RCADE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 57.23K$ 57.23K $ 57.23K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.14M$ 9.14M $ 9.14M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 Jumlah Bekalan 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 Rantaian Blok Awam ARB

Had Pasaran semasa RCADE ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.23K. Bekalan edaran RCADE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 40000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.14M.