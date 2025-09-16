Apakah itu Redacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Redacted Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Redacted Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak RDAC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Redacted Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Redacted Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Redacted Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Redacted Coin (RDAC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Redacted Coin (RDAC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Redacted Coin.

Semak Redacted Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Redacted Coin (RDAC)

Memahami tokenomik Redacted Coin (RDAC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RDAC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Redacted Coin (RDAC)

Mencari cara membeli Redacted Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Redacted Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RDAC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Redacted Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Redacted Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Redacted Coin Berapakah nilai Redacted Coin (RDAC) hari ini? Harga langsung RDAC dalam USD ialah 0.00595 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RDAC ke USD? $ 0.00595 . Lihat Harga semasa RDAC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Redacted Coin? Had pasaran untuk RDAC ialah $ 1.32M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RDAC? Bekalan edaran RDAC ialah 221.33M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RDAC? RDAC mencapai harga ATH sebanyak 0.17728796901477833 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RDAC? RDAC melihat harga ATL sebanyak 0.004333003409324463 USD . Berapakah jumlah dagangan RDAC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RDACialah $ 307.33K USD . Adakah RDAC akan naik lebih tinggi tahun ini? RDAC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RDACramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Redacted Coin (RDAC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC