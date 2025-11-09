Reddit Harga Hari Ini

Harga langsung Reddit (RDDTON) hari ini ialah $ 201.87, dengan 3.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RDDTON kepada USD penukaran adalah $ 201.87 setiap RDDTON.

Reddit kini berada pada kedudukan #2456 mengikut permodalan pasaran pada $ 523.77K, dengan bekalan edaran sebanyak 2.59K RDDTON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RDDTON didagangkan antara $ 189.77 (rendah) dan $ 275.79 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 282.4541904298624, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 181.20583530076357.

Dalam prestasi jangka pendek, RDDTON dipindahkan -6.06% dalam sejam terakhir dan -2.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 79.82K.

Reddit (RDDTON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2456 Modal Pasaran $ 523.77K$ 523.77K $ 523.77K Kelantangan (24J) $ 79.82K$ 79.82K $ 79.82K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 523.77K$ 523.77K $ 523.77K Bekalan Peredaran 2.59K 2.59K 2.59K Jumlah Bekalan 2,594.60255629 2,594.60255629 2,594.60255629 Rantaian Blok Awam ETH

