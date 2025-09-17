Lagi Mengenai RDEX

RDEXHargae(RDEX)

1 RDEX ke USD Harga Langsung:

$0.00224
$0.00224$0.00224
+17.21%1D
USD
RDEX (RDEX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:52:19 (UTC+8)

RDEX (RDEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001888
$ 0.001888$ 0.001888
24J Rendah
$ 0.002912
$ 0.002912$ 0.002912
24J Tinggi

$ 0.001888
$ 0.001888$ 0.001888

$ 0.002912
$ 0.002912$ 0.002912

$ 0.7833980357218282
$ 0.7833980357218282$ 0.7833980357218282

$ 0.000530588222957301
$ 0.000530588222957301$ 0.000530588222957301

+16.91%

+17.21%

+0.81%

+0.81%

RDEX (RDEX) harga masa nyata ialah $ 0.00224. Sepanjang 24 jam yang lalu, RDEX didagangkan antara $ 0.001888 rendah dan $ 0.002912 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RDEX sepanjang masa ialah $ 0.7833980357218282, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000530588222957301.

Dari segi prestasi jangka pendek, RDEX telah berubah sebanyak +16.91% sejak sejam yang lalu, +17.21% dalam 24 jam dan +0.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RDEX (RDEX) Maklumat Pasaran

No.7509

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 15.04K
$ 15.04K$ 15.04K

$ 224.00K
$ 224.00K$ 224.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BRC20

Had Pasaran semasa RDEX ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.04K. Bekalan edaran RDEX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 224.00K.

RDEX (RDEX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk RDEX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003289+17.21%
30 Hari$ +0.001303+139.06%
60 Hari$ -0.000216-8.80%
90 Hari$ +0.00113+101.80%
Perubahan Harga RDEX Hari Ini

Hari ini, RDEX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0003289 (+17.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRDEX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.001303 (+139.06%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari RDEX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RDEX mengalami perubahan sebanyak $ -0.000216 (-8.80%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari RDEX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00113 (+101.80%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga RDEX (RDEX)?

Semak RDEXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu RDEX (RDEX)

Orders.Exchange is the first fully-architected order book decentralised exchange on the Bitcoin Layer 1 network. It combines the Ordinals protocol, PSBT technology, Bitcoin scripts, and the Nostr protocol to create the world's first complete trading system and liquidity pool solution based on the Bitcoin Layer 1 network. It has independently written the NIP protocol, which allows user orders to circulate among different DEXs, and is actively promoting the development of the Bitcoin ecosystem and exploring the boundaries of Bitcoin DeFi.

RDEX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus RDEX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RDEX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang RDEX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian RDEX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

RDEX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RDEX (RDEX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RDEX (RDEX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RDEX.

Semak RDEX ramalan harga sekarang!

Tokenomik RDEX (RDEX)

Memahami tokenomik RDEX (RDEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RDEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli RDEX (RDEX)

Mencari cara membeli RDEX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah RDEX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RDEX kepada Mata Wang Tempatan

1 RDEX(RDEX) ke VND
58.9456
1 RDEX(RDEX) ke AUD
A$0.0033376
1 RDEX(RDEX) ke GBP
0.0016352
1 RDEX(RDEX) ke EUR
0.0018816
1 RDEX(RDEX) ke USD
$0.00224
1 RDEX(RDEX) ke MYR
RM0.009408
1 RDEX(RDEX) ke TRY
0.0924448
1 RDEX(RDEX) ke JPY
¥0.32704
1 RDEX(RDEX) ke ARS
ARS$3.2892608
1 RDEX(RDEX) ke RUB
0.186368
1 RDEX(RDEX) ke INR
0.1970752
1 RDEX(RDEX) ke IDR
Rp36.7213056
1 RDEX(RDEX) ke KRW
3.0896544
1 RDEX(RDEX) ke PHP
0.127344
1 RDEX(RDEX) ke EGP
￡E.0.1076992
1 RDEX(RDEX) ke BRL
R$0.0118496
1 RDEX(RDEX) ke CAD
C$0.0030688
1 RDEX(RDEX) ke BDT
0.272832
1 RDEX(RDEX) ke NGN
3.3482624
1 RDEX(RDEX) ke COP
$8.64864
1 RDEX(RDEX) ke ZAR
R.0.0387968
1 RDEX(RDEX) ke UAH
0.0922208
1 RDEX(RDEX) ke VES
Bs0.3584
1 RDEX(RDEX) ke CLP
$2.12576
1 RDEX(RDEX) ke PKR
Rs0.6358016
1 RDEX(RDEX) ke KZT
1.2121088
1 RDEX(RDEX) ke THB
฿0.0709408
1 RDEX(RDEX) ke TWD
NT$0.067424
1 RDEX(RDEX) ke AED
د.إ0.0082208
1 RDEX(RDEX) ke CHF
Fr0.0017472
1 RDEX(RDEX) ke HKD
HK$0.0174272
1 RDEX(RDEX) ke AMD
֏0.856576
1 RDEX(RDEX) ke MAD
.د.م0.0200928
1 RDEX(RDEX) ke MXN
$0.0409696
1 RDEX(RDEX) ke SAR
ريال0.0084
1 RDEX(RDEX) ke PLN
0.0080192
1 RDEX(RDEX) ke RON
лв0.0095424
1 RDEX(RDEX) ke SEK
kr0.0206528
1 RDEX(RDEX) ke BGN
лв0.003696
1 RDEX(RDEX) ke HUF
Ft0.7351456
1 RDEX(RDEX) ke CZK
0.0458752
1 RDEX(RDEX) ke KWD
د.ك0.00068096
1 RDEX(RDEX) ke ILS
0.0074592
1 RDEX(RDEX) ke AOA
Kz2.0419168
1 RDEX(RDEX) ke BHD
.د.ب0.00084448
1 RDEX(RDEX) ke BMD
$0.00224
1 RDEX(RDEX) ke DKK
kr0.0140672
1 RDEX(RDEX) ke HNL
L0.0587552
1 RDEX(RDEX) ke MUR
0.10136
1 RDEX(RDEX) ke NAD
$0.0389088
1 RDEX(RDEX) ke NOK
kr0.02184
1 RDEX(RDEX) ke NZD
$0.0037408
1 RDEX(RDEX) ke PAB
B/.0.00224
1 RDEX(RDEX) ke PGK
K0.0093632
1 RDEX(RDEX) ke QAR
ر.ق0.0081536
1 RDEX(RDEX) ke RSD
дин.0.2211552

RDEX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang RDEX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web RDEX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RDEX

Berapakah nilai RDEX (RDEX) hari ini?
Harga langsung RDEX dalam USD ialah 0.00224 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RDEX ke USD?
Harga semasa RDEX ke USD ialah $ 0.00224. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RDEX?
Had pasaran untuk RDEX ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RDEX?
Bekalan edaran RDEX ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RDEX?
RDEX mencapai harga ATH sebanyak 0.7833980357218282 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RDEX?
RDEX melihat harga ATL sebanyak 0.000530588222957301 USD.
Berapakah jumlah dagangan RDEX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RDEXialah $ 15.04K USD.
Adakah RDEX akan naik lebih tinggi tahun ini?
RDEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RDEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:52:19 (UTC+8)

