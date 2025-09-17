Apakah itu RDEX (RDEX)

Orders.Exchange is the first fully-architected order book decentralised exchange on the Bitcoin Layer 1 network. It combines the Ordinals protocol, PSBT technology, Bitcoin scripts, and the Nostr protocol to create the world's first complete trading system and liquidity pool solution based on the Bitcoin Layer 1 network. It has independently written the NIP protocol, which allows user orders to circulate among different DEXs, and is actively promoting the development of the Bitcoin ecosystem and exploring the boundaries of Bitcoin DeFi.

RDEX Ramalan Harga (USD)

Tokenomik RDEX (RDEX)

Cara membeli RDEX (RDEX)

RDEX kepada Mata Wang Tempatan

RDEX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang RDEX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RDEX Berapakah nilai RDEX (RDEX) hari ini? Harga langsung RDEX dalam USD ialah 0.00224 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RDEX ke USD? $ 0.00224 . Lihat Harga semasa RDEX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran RDEX? Had pasaran untuk RDEX ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RDEX? Bekalan edaran RDEX ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RDEX? RDEX mencapai harga ATH sebanyak 0.7833980357218282 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RDEX? RDEX melihat harga ATL sebanyak 0.000530588222957301 USD . Berapakah jumlah dagangan RDEX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RDEXialah $ 15.04K USD . Adakah RDEX akan naik lebih tinggi tahun ini? RDEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RDEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

RDEX (RDEX) Kemas Kini Industri Penting

