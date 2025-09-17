Lagi Mengenai RDNT

Radiant Logo

RadiantHargae(RDNT)

1 RDNT ke USD Harga Langsung:

$0.02126
$0.02126$0.02126
-0.04%1D
USD
Radiant (RDNT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:52:26 (UTC+8)

Radiant (RDNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02037
$ 0.02037$ 0.02037
24J Rendah
$ 0.02142
$ 0.02142$ 0.02142
24J Tinggi

$ 0.02037
$ 0.02037$ 0.02037

$ 0.02142
$ 0.02142$ 0.02142

$ 0.49524390520889605
$ 0.49524390520889605$ 0.49524390520889605

$ 0.011151453356042723
$ 0.011151453356042723$ 0.011151453356042723

+0.47%

-0.04%

+1.23%

+1.23%

Radiant (RDNT) harga masa nyata ialah $ 0.02125. Sepanjang 24 jam yang lalu, RDNT didagangkan antara $ 0.02037 rendah dan $ 0.02142 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RDNT sepanjang masa ialah $ 0.49524390520889605, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.011151453356042723.

Dari segi prestasi jangka pendek, RDNT telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, -0.04% dalam 24 jam dan +1.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Radiant (RDNT) Maklumat Pasaran

No.819

$ 27.46M
$ 27.46M$ 27.46M

$ 198.92K
$ 198.92K$ 198.92K

$ 31.88M
$ 31.88M$ 31.88M

1.29B
1.29B 1.29B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

86.13%

ARB

Had Pasaran semasa Radiant ialah $ 27.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 198.92K. Bekalan edaran RDNT ialah 1.29B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.88M.

Radiant (RDNT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Radiant hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000085-0.04%
30 Hari$ -0.00162-7.09%
60 Hari$ -0.00352-14.22%
90 Hari$ +0.00043+2.06%
Perubahan Harga Radiant Hari Ini

Hari ini, RDNT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000085 (-0.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRadiant

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00162 (-7.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Radiant

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RDNT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00352 (-14.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Radiant

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00043 (+2.06%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Radiant (RDNT)?

Semak Radianthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Radiant (RDNT)

Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

Radiant tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Radiant pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RDNT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Radiant di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Radiant anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Radiant Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Radiant (RDNT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Radiant (RDNT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Radiant.

Semak Radiant ramalan harga sekarang!

Tokenomik Radiant (RDNT)

Memahami tokenomik Radiant (RDNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RDNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Radiant (RDNT)

Mencari cara membeli Radiant? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Radiant di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RDNT kepada Mata Wang Tempatan

1 Radiant(RDNT) ke VND
559.19375
1 Radiant(RDNT) ke AUD
A$0.0316625
1 Radiant(RDNT) ke GBP
0.0155125
1 Radiant(RDNT) ke EUR
0.01785
1 Radiant(RDNT) ke USD
$0.02125
1 Radiant(RDNT) ke MYR
RM0.08925
1 Radiant(RDNT) ke TRY
0.8769875
1 Radiant(RDNT) ke JPY
¥3.1025
1 Radiant(RDNT) ke ARS
ARS$31.203925
1 Radiant(RDNT) ke RUB
1.768
1 Radiant(RDNT) ke INR
1.869575
1 Radiant(RDNT) ke IDR
Rp348.3606
1 Radiant(RDNT) ke KRW
29.3103375
1 Radiant(RDNT) ke PHP
1.2080625
1 Radiant(RDNT) ke EGP
￡E.1.0217
1 Radiant(RDNT) ke BRL
R$0.1124125
1 Radiant(RDNT) ke CAD
C$0.0291125
1 Radiant(RDNT) ke BDT
2.58825
1 Radiant(RDNT) ke NGN
31.76365
1 Radiant(RDNT) ke COP
$82.04625
1 Radiant(RDNT) ke ZAR
R.0.36805
1 Radiant(RDNT) ke UAH
0.8748625
1 Radiant(RDNT) ke VES
Bs3.4
1 Radiant(RDNT) ke CLP
$20.16625
1 Radiant(RDNT) ke PKR
Rs6.0316
1 Radiant(RDNT) ke KZT
11.4988
1 Radiant(RDNT) ke THB
฿0.6729875
1 Radiant(RDNT) ke TWD
NT$0.639625
1 Radiant(RDNT) ke AED
د.إ0.0779875
1 Radiant(RDNT) ke CHF
Fr0.016575
1 Radiant(RDNT) ke HKD
HK$0.165325
1 Radiant(RDNT) ke AMD
֏8.126
1 Radiant(RDNT) ke MAD
.د.م0.1906125
1 Radiant(RDNT) ke MXN
$0.3886625
1 Radiant(RDNT) ke SAR
ريال0.0796875
1 Radiant(RDNT) ke PLN
0.076075
1 Radiant(RDNT) ke RON
лв0.090525
1 Radiant(RDNT) ke SEK
kr0.195925
1 Radiant(RDNT) ke BGN
лв0.0350625
1 Radiant(RDNT) ke HUF
Ft6.9740375
1 Radiant(RDNT) ke CZK
0.4352
1 Radiant(RDNT) ke KWD
د.ك0.00646
1 Radiant(RDNT) ke ILS
0.0707625
1 Radiant(RDNT) ke AOA
Kz19.3708625
1 Radiant(RDNT) ke BHD
.د.ب0.00801125
1 Radiant(RDNT) ke BMD
$0.02125
1 Radiant(RDNT) ke DKK
kr0.13345
1 Radiant(RDNT) ke HNL
L0.5573875
1 Radiant(RDNT) ke MUR
0.9615625
1 Radiant(RDNT) ke NAD
$0.3691125
1 Radiant(RDNT) ke NOK
kr0.2071875
1 Radiant(RDNT) ke NZD
$0.0354875
1 Radiant(RDNT) ke PAB
B/.0.02125
1 Radiant(RDNT) ke PGK
K0.088825
1 Radiant(RDNT) ke QAR
ر.ق0.07735
1 Radiant(RDNT) ke RSD
дин.2.0980125

Radiant Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Radiant, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Radiant Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Radiant

Berapakah nilai Radiant (RDNT) hari ini?
Harga langsung RDNT dalam USD ialah 0.02125 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RDNT ke USD?
Harga semasa RDNT ke USD ialah $ 0.02125. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Radiant?
Had pasaran untuk RDNT ialah $ 27.46M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RDNT?
Bekalan edaran RDNT ialah 1.29B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RDNT?
RDNT mencapai harga ATH sebanyak 0.49524390520889605 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RDNT?
RDNT melihat harga ATL sebanyak 0.011151453356042723 USD.
Berapakah jumlah dagangan RDNT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RDNTialah $ 198.92K USD.
Adakah RDNT akan naik lebih tinggi tahun ini?
RDNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RDNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:52:26 (UTC+8)

Radiant (RDNT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

