RDO Harga (RDO)

1 RDO ke USD Harga Langsung:

$0.0006423
-2.99%1D
USD
RDO (RDO) Carta Harga Langsung
RDO (RDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0006067
24J Rendah
$ 0.0007134
24J Tinggi

$ 0.0006067
$ 0.0007134
$ 0.01223191888993378
$ 0.000453113410342736
+0.65%

-2.98%

-4.36%

-4.36%

RDO (RDO) harga masa nyata ialah $ 0.0006415. Sepanjang 24 jam yang lalu, RDO didagangkan antara $ 0.0006067 rendah dan $ 0.0007134 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RDO sepanjang masa ialah $ 0.01223191888993378, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000453113410342736.

Dari segi prestasi jangka pendek, RDO telah berubah sebanyak +0.65% sejak sejam yang lalu, -2.98% dalam 24 jam dan -4.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RDO (RDO) Maklumat Pasaran

No.2044

$ 1.37M
$ 60.56K
$ 6.42M
2.14B
10,000,000,000
10,000,000,000
21.41%

ETH

Had Pasaran semasa RDO ialah $ 1.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.56K. Bekalan edaran RDO ialah 2.14B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.42M.

RDO (RDO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk RDO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000019797-2.98%
30 Hari$ -0.0001627-20.24%
60 Hari$ -0.0003702-36.60%
90 Hari$ -0.0077415-92.35%
Perubahan Harga RDO Hari Ini

Hari ini, RDO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000019797 (-2.98%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRDO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0001627 (-20.24%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari RDO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RDO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0003702 (-36.60%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari RDO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0077415 (-92.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga RDO (RDO)?

Semak RDOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu RDO (RDO)

Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users.

RDO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus RDO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RDO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang RDO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian RDO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

RDO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RDO (RDO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RDO (RDO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RDO.

Semak RDO ramalan harga sekarang!

Tokenomik RDO (RDO)

Memahami tokenomik RDO (RDO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RDO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli RDO (RDO)

Mencari cara membeli RDO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah RDO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RDO kepada Mata Wang Tempatan

1 RDO(RDO) ke VND
16.8810725
1 RDO(RDO) ke AUD
A$0.000955835
1 RDO(RDO) ke GBP
0.000468295
1 RDO(RDO) ke EUR
0.00053886
1 RDO(RDO) ke USD
$0.0006415
1 RDO(RDO) ke MYR
RM0.0026943
1 RDO(RDO) ke TRY
0.02648112
1 RDO(RDO) ke JPY
¥0.093659
1 RDO(RDO) ke ARS
ARS$0.93786017
1 RDO(RDO) ke RUB
0.0533728
1 RDO(RDO) ke INR
0.056445585
1 RDO(RDO) ke IDR
Rp10.51639176
1 RDO(RDO) ke KRW
0.886046215
1 RDO(RDO) ke PHP
0.0364372
1 RDO(RDO) ke EGP
￡E.0.030836905
1 RDO(RDO) ke BRL
R$0.003406365
1 RDO(RDO) ke CAD
C$0.000878855
1 RDO(RDO) ke BDT
0.0781347
1 RDO(RDO) ke NGN
0.95888854
1 RDO(RDO) ke COP
$2.496108575
1 RDO(RDO) ke ZAR
R.0.01112361
1 RDO(RDO) ke UAH
0.026410555
1 RDO(RDO) ke VES
Bs0.10264
1 RDO(RDO) ke CLP
$0.6087835
1 RDO(RDO) ke PKR
Rs0.18208336
1 RDO(RDO) ke KZT
0.34712848
1 RDO(RDO) ke THB
฿0.02032272
1 RDO(RDO) ke TWD
NT$0.01929632
1 RDO(RDO) ke AED
د.إ0.002354305
1 RDO(RDO) ke CHF
Fr0.00050037
1 RDO(RDO) ke HKD
HK$0.00499087
1 RDO(RDO) ke AMD
֏0.2453096
1 RDO(RDO) ke MAD
.د.م0.005754255
1 RDO(RDO) ke MXN
$0.011745865
1 RDO(RDO) ke SAR
ريال0.002405625
1 RDO(RDO) ke PLN
0.002302985
1 RDO(RDO) ke RON
лв0.002739205
1 RDO(RDO) ke SEK
kr0.005921045
1 RDO(RDO) ke BGN
лв0.001058475
1 RDO(RDO) ke HUF
Ft0.21080973
1 RDO(RDO) ke CZK
0.01316358
1 RDO(RDO) ke KWD
د.ك0.000195016
1 RDO(RDO) ke ILS
0.002136195
1 RDO(RDO) ke AOA
Kz0.584772155
1 RDO(RDO) ke BHD
.د.ب0.0002418455
1 RDO(RDO) ke BMD
$0.0006415
1 RDO(RDO) ke DKK
kr0.004035035
1 RDO(RDO) ke HNL
L0.016826545
1 RDO(RDO) ke MUR
0.029027875
1 RDO(RDO) ke NAD
$0.011142855
1 RDO(RDO) ke NOK
kr0.006267455
1 RDO(RDO) ke NZD
$0.001071305
1 RDO(RDO) ke PAB
B/.0.0006415
1 RDO(RDO) ke PGK
K0.00268147
1 RDO(RDO) ke QAR
ر.ق0.00233506
1 RDO(RDO) ke RSD
дин.0.06341869

RDO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang RDO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web RDO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RDO

Berapakah nilai RDO (RDO) hari ini?
Harga langsung RDO dalam USD ialah 0.0006415 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RDO ke USD?
Harga semasa RDO ke USD ialah $ 0.0006415. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RDO?
Had pasaran untuk RDO ialah $ 1.37M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RDO?
Bekalan edaran RDO ialah 2.14B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RDO?
RDO mencapai harga ATH sebanyak 0.01223191888993378 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RDO?
RDO melihat harga ATL sebanyak 0.000453113410342736 USD.
Berapakah jumlah dagangan RDO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RDOialah $ 60.56K USD.
Adakah RDO akan naik lebih tinggi tahun ini?
RDO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RDOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

