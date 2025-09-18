Apakah itu Wrapped REACT (REACT)

Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.

Tokenomik Wrapped REACT (REACT)

Memahami tokenomik Wrapped REACT (REACT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REACT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wrapped REACT Berapakah nilai Wrapped REACT (REACT) hari ini? Harga langsung REACT dalam USD ialah 0.07805 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa REACT ke USD? $ 0.07805 . Lihat Harga semasa REACT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Wrapped REACT? Had pasaran untuk REACT ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran REACT? Bekalan edaran REACT ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REACT? REACT mencapai harga ATH sebanyak 0.15256872692269793 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REACT? REACT melihat harga ATL sebanyak 0.01737960734108853 USD . Berapakah jumlah dagangan REACT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REACTialah $ 50.65K USD . Adakah REACT akan naik lebih tinggi tahun ini? REACT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REACTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

