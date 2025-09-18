Lagi Mengenai REACT

$0.07805
+2.01%1D
USD
Wrapped REACT (REACT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:15:41 (UTC+8)

Wrapped REACT (REACT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0755
24J Rendah
$ 0.09
24J Tinggi

$ 0.0755
$ 0.09
$ 0.15256872692269793
$ 0.01737960734108853
+2.42%

+2.01%

-18.55%

-18.55%

Wrapped REACT (REACT) harga masa nyata ialah $ 0.07805. Sepanjang 24 jam yang lalu, REACT didagangkan antara $ 0.0755 rendah dan $ 0.09 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REACT sepanjang masa ialah $ 0.15256872692269793, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01737960734108853.

Dari segi prestasi jangka pendek, REACT telah berubah sebanyak +2.42% sejak sejam yang lalu, +2.01% dalam 24 jam dan -18.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped REACT (REACT) Maklumat Pasaran

No.3681

$ 0.00
$ 50.65K
$ 39.03M
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Wrapped REACT ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 50.65K. Bekalan edaran REACT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.03M.

Wrapped REACT (REACT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Wrapped REACT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0015379+2.01%
30 Hari$ +0.00813+11.62%
60 Hari$ +0.02787+55.54%
90 Hari$ +0.06805+680.50%
Perubahan Harga Wrapped REACT Hari Ini

Hari ini, REACT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0015379 (+2.01%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWrapped REACT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00813 (+11.62%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Wrapped REACT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, REACT mengalami perubahan sebanyak $ +0.02787 (+55.54%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Wrapped REACT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.06805 (+680.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Wrapped REACT (REACT)?

Semak Wrapped REACThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Wrapped REACT (REACT)

Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.

Wrapped REACT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Wrapped REACT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak REACT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Wrapped REACT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Wrapped REACT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Wrapped REACT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wrapped REACT (REACT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wrapped REACT (REACT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped REACT.

Semak Wrapped REACT ramalan harga sekarang!

Tokenomik Wrapped REACT (REACT)

Memahami tokenomik Wrapped REACT (REACT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REACT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Wrapped REACT (REACT)

Mencari cara membeli Wrapped REACT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Wrapped REACT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

REACT kepada Mata Wang Tempatan

Wrapped REACT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Wrapped REACT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Wrapped REACT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wrapped REACT

Berapakah nilai Wrapped REACT (REACT) hari ini?
Harga langsung REACT dalam USD ialah 0.07805 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa REACT ke USD?
Harga semasa REACT ke USD ialah $ 0.07805. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wrapped REACT?
Had pasaran untuk REACT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran REACT?
Bekalan edaran REACT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REACT?
REACT mencapai harga ATH sebanyak 0.15256872692269793 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REACT?
REACT melihat harga ATL sebanyak 0.01737960734108853 USD.
Berapakah jumlah dagangan REACT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REACTialah $ 50.65K USD.
Adakah REACT akan naik lebih tinggi tahun ini?
REACT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REACTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Wrapped REACT (REACT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

