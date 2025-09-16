Lagi Mengenai READY

Maklumat Harga READY

Kertas putih READY

Laman Web Rasmi READY

Tokenomik READY

Ramalan Harga READY

Sejarah READY

READY Panduan Membeli

Penukar Mata Wang READY-ke-Fiat

READY Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

READY Logo

READYHargae(READY)

1 READY ke USD Harga Langsung:

$0.01364
$0.01364$0.01364
+5.40%1D
USD
READY (READY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:45:28 (UTC+8)

READY (READY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01294
$ 0.01294$ 0.01294
24J Rendah
$ 0.01428
$ 0.01428$ 0.01428
24J Tinggi

$ 0.01294
$ 0.01294$ 0.01294

$ 0.01428
$ 0.01428$ 0.01428

$ 0.022285660966931034
$ 0.022285660966931034$ 0.022285660966931034

$ 0.002047589934045938
$ 0.002047589934045938$ 0.002047589934045938

0.00%

+5.40%

+315.09%

+315.09%

READY (READY) harga masa nyata ialah $ 0.01364. Sepanjang 24 jam yang lalu, READY didagangkan antara $ 0.01294 rendah dan $ 0.01428 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi READY sepanjang masa ialah $ 0.022285660966931034, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002047589934045938.

Dari segi prestasi jangka pendek, READY telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +5.40% dalam 24 jam dan +315.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

READY (READY) Maklumat Pasaran

No.4145

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.74K
$ 1.74K$ 1.74K

$ 13.64M
$ 13.64M$ 13.64M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

SOL

Had Pasaran semasa READY ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.74K. Bekalan edaran READY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.64M.

READY (READY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk READY hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00069882+5.40%
30 Hari$ +0.010406+321.76%
60 Hari$ +0.009703+246.45%
90 Hari$ +0.00925+210.70%
Perubahan Harga READY Hari Ini

Hari ini, READY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00069882 (+5.40%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariREADY

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.010406 (+321.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari READY

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, READY mengalami perubahan sebanyak $ +0.009703 (+246.45%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari READY

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00925 (+210.70%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga READY (READY)?

Semak READYhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu READY (READY)

READY! is building the infrastructure for real-money gaming. Inventors of pay to spawn, kill to earn gameplay, READY! pushes the boundaries of gaming culture, creating a place where skill based wagering, fun, and rewards converge.

READY tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus READY pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak READY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang READY di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian READY anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

READY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai READY (READY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset READY (READY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk READY.

Semak READY ramalan harga sekarang!

Tokenomik READY (READY)

Memahami tokenomik READY (READY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token READY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli READY (READY)

Mencari cara membeli READY? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah READY di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

READY kepada Mata Wang Tempatan

1 READY(READY) ke VND
358.9366
1 READY(READY) ke AUD
A$0.0203236
1 READY(READY) ke GBP
0.0099572
1 READY(READY) ke EUR
0.0114576
1 READY(READY) ke USD
$0.01364
1 READY(READY) ke MYR
RM0.057288
1 READY(READY) ke TRY
0.5630592
1 READY(READY) ke JPY
¥1.99144
1 READY(READY) ke ARS
ARS$19.9414072
1 READY(READY) ke RUB
1.130074
1 READY(READY) ke INR
1.2005928
1 READY(READY) ke IDR
Rp223.6065216
1 READY(READY) ke KRW
18.8397044
1 READY(READY) ke PHP
0.7770708
1 READY(READY) ke EGP
￡E.0.6563568
1 READY(READY) ke BRL
R$0.0724284
1 READY(READY) ke CAD
C$0.0186868
1 READY(READY) ke BDT
1.661352
1 READY(READY) ke NGN
20.3885264
1 READY(READY) ke COP
$53.28125
1 READY(READY) ke ZAR
R.0.2367904
1 READY(READY) ke UAH
0.5615588
1 READY(READY) ke VES
Bs2.1824
1 READY(READY) ke CLP
$12.94436
1 READY(READY) ke PKR
Rs3.8715776
1 READY(READY) ke KZT
7.3808768
1 READY(READY) ke THB
฿0.4321152
1 READY(READY) ke TWD
NT$0.4108368
1 READY(READY) ke AED
د.إ0.0500588
1 READY(READY) ke CHF
Fr0.0106392
1 READY(READY) ke HKD
HK$0.1061192
1 READY(READY) ke AMD
֏5.215936
1 READY(READY) ke MAD
.د.م0.1223508
1 READY(READY) ke MXN
$0.2498848
1 READY(READY) ke SAR
ريال0.05115
1 READY(READY) ke PLN
0.0489676
1 READY(READY) ke RON
лв0.0583792
1 READY(READY) ke SEK
kr0.1260336
1 READY(READY) ke BGN
лв0.022506
1 READY(READY) ke HUF
Ft4.497108
1 READY(READY) ke CZK
0.2805748
1 READY(READY) ke KWD
د.ك0.0041602
1 READY(READY) ke ILS
0.0455576
1 READY(READY) ke AOA
Kz12.4338148
1 READY(READY) ke BHD
.د.ب0.00514228
1 READY(READY) ke BMD
$0.01364
1 READY(READY) ke DKK
kr0.0860684
1 READY(READY) ke HNL
L0.3577772
1 READY(READY) ke MUR
0.61721
1 READY(READY) ke NAD
$0.2369268
1 READY(READY) ke NOK
kr0.1335356
1 READY(READY) ke NZD
$0.0227788
1 READY(READY) ke PAB
B/.0.01364
1 READY(READY) ke PGK
K0.0570152
1 READY(READY) ke QAR
ر.ق0.0496496
1 READY(READY) ke RSD
дин.1.3515876

READY Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang READY, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web READY Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai READY

Berapakah nilai READY (READY) hari ini?
Harga langsung READY dalam USD ialah 0.01364 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa READY ke USD?
Harga semasa READY ke USD ialah $ 0.01364. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran READY?
Had pasaran untuk READY ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran READY?
Bekalan edaran READY ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) READY?
READY mencapai harga ATH sebanyak 0.022285660966931034 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa READY?
READY melihat harga ATL sebanyak 0.002047589934045938 USD.
Berapakah jumlah dagangan READY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk READYialah $ 1.74K USD.
Adakah READY akan naik lebih tinggi tahun ini?
READY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak READYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:45:28 (UTC+8)

READY (READY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator READY-ke-USD

Jumlah

READY
READY
USD
USD

1 READY = 0.01364 USD

Berdagang READY

READYUSDT
$0.01364
$0.01364$0.01364
+5.40%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan