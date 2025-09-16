Apakah itu READY (READY)

READY! is building the infrastructure for real-money gaming. Inventors of pay to spawn, kill to earn gameplay, READY! pushes the boundaries of gaming culture, creating a place where skill based wagering, fun, and rewards converge.

Tokenomik READY (READY)

Memahami tokenomik READY (READY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token READY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

READY Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang READY, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai READY Berapakah nilai READY (READY) hari ini? Harga langsung READY dalam USD ialah 0.01364 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa READY ke USD? $ 0.01364 . Lihat Harga semasa READY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran READY? Had pasaran untuk READY ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran READY? Bekalan edaran READY ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) READY? READY mencapai harga ATH sebanyak 0.022285660966931034 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa READY? READY melihat harga ATL sebanyak 0.002047589934045938 USD . Berapakah jumlah dagangan READY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk READYialah $ 1.74K USD . Adakah READY akan naik lebih tinggi tahun ini? READY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak READYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

READY (READY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

