Reaxa Harga Hari Ini

Harga langsung Reaxa (REAXA) hari ini ialah $ 0.00001789, dengan 10.70% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa REAXA kepada USD penukaran adalah $ 0.00001789 setiap REAXA.

Reaxa kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- REAXA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, REAXA didagangkan antara $ 0.00001528 (rendah) dan $ 0.00002206 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, REAXA dipindahkan -4.18% dalam sejam terakhir dan -50.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 476.06K.

Reaxa (REAXA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 476.06K$ 476.06K $ 476.06K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 536.70K$ 536.70K $ 536.70K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Rantaian Blok Awam MATIC

Had Pasaran semasa Reaxa ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 476.06K. Bekalan edaran REAXA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 536.70K.