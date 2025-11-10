Recall Harga Hari Ini

Harga langsung Recall (RECALL) hari ini ialah $ 0.2089, dengan 0.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RECALL kepada USD penukaran adalah $ 0.2089 setiap RECALL.

Recall kini berada pada kedudukan #545 mengikut permodalan pasaran pada $ 42.00M, dengan bekalan edaran sebanyak 201.07M RECALL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RECALL didagangkan antara $ 0.2008 (rendah) dan $ 0.2205 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.8448301237691339, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.19764914901472713.

Dalam prestasi jangka pendek, RECALL dipindahkan -0.62% dalam sejam terakhir dan -28.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 95.31K.

Recall (RECALL) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.545 Modal Pasaran $ 42.00M Kelantangan (24J) $ 95.31K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 208.90M Bekalan Peredaran 201.07M Bekalan Maks 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 Kadar Peredaran 20.10% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Recall ialah $ 42.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 95.31K. Bekalan edaran RECALL ialah 201.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 208.90M.