Blue Chip Blitz
Harga Recall langsung hari ini ialah 0.2089 USD.RECALL modal pasaran ialah 42,003,903.198 USD. Jejaki masa nyata RECALL kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai RECALL

Maklumat Harga RECALL

Apakah RECALL

Kertas putih RECALL

Laman Web Rasmi RECALL

Tokenomik RECALL

Ramalan Harga RECALL

Sejarah RECALL

RECALL Panduan Membeli

Penukar Mata Wang RECALL-ke-Fiat

RECALL Spot

RECALL Niaga Hadapan USDT-M

Recall Logo

RecallHargae(RECALL)

1 RECALL ke USD Harga Langsung:

$0.2089
+0.52%1D
USD
Recall (RECALL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:16:47 (UTC+8)

Recall Harga Hari Ini

Harga langsung Recall (RECALL) hari ini ialah $ 0.2089, dengan 0.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RECALL kepada USD penukaran adalah $ 0.2089 setiap RECALL.

Recall kini berada pada kedudukan #545 mengikut permodalan pasaran pada $ 42.00M, dengan bekalan edaran sebanyak 201.07M RECALL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RECALL didagangkan antara $ 0.2008 (rendah) dan $ 0.2205 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.8448301237691339, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.19764914901472713.

Dalam prestasi jangka pendek, RECALL dipindahkan -0.62% dalam sejam terakhir dan -28.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 95.31K.

Recall (RECALL) Maklumat Pasaran

No.545

$ 42.00M
$ 95.31K
$ 208.90M
201.07M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.10%

BASE

Had Pasaran semasa Recall ialah $ 42.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 95.31K. Bekalan edaran RECALL ialah 201.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 208.90M.

Recall Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2008
24J Rendah
$ 0.2205
24J Tinggi

$ 0.2008
$ 0.2205
$ 0.8448301237691339
$ 0.19764914901472713
-0.62%

+0.52%

-28.07%

-28.07%

Recall (RECALL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Recall hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001081+0.52%
30 Hari$ +0.0589+39.26%
60 Hari$ +0.0589+39.26%
90 Hari$ +0.0589+39.26%
Perubahan Harga Recall Hari Ini

Hari ini, RECALL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001081 (+0.52%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRecall

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0589 (+39.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Recall

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RECALL mengalami perubahan sebanyak $ +0.0589 (+39.26%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Recall

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0589 (+39.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Recall (RECALL)?

Semak Recallhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Recall

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Recall pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Recall?

Several key factors influence RECALL token prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence
2. Trading volume - Higher volume typically indicates stronger price movements
3. Supply and demand - Token scarcity vs buying pressure
4. Project developments - Updates, partnerships, and roadmap progress
5. Exchange listings - New exchange availability increases accessibility
6. Community growth - Active user base and social media engagement
7. Regulatory news - Government policies affecting crypto markets
8. Bitcoin correlation - Most altcoins follow BTC price movements
9. Utility adoption - Real-world use cases and platform integration
10. Market manipulation - Whale movements and coordinated trading

These factors interact dynamically to determine RECALL's market value.

Mengapa orang ingin tahu harga Recall hari ini?

People want to know Recall (RECALL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Real-time price data helps investors assess profit/loss, determine entry/exit points, and evaluate investment performance against other cryptocurrencies.

Ramalan Harga untuk Recall

Recall (RECALL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RECALL pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Recall (RECALL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Recall berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Recall yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk RECALL ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Recall Ramalan Harga.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Recall dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Recall? Membeli RECALL adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Recall. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Recall (RECALL) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 201.07M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Recall akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Recall (RECALL)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Recall

Memiliki Recall membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Recall (RECALL) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Recall (RECALL)

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Recall Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Recall, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Recall Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Recall

Berapakah nilai 1 Recall pada tahun 2030?
Jika Recall berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Recall berpotensi dan jangkaan ROI.
Recall (RECALL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang Recall

RECALL USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek RECALL dengan leveraj. Terokai RECALL dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Recall (RECALL) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Recall langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
RECALL/USDC
$0.209
$0.209
+0.62%
0.00% (USDT)
RECALL/USDT
$0.2089
$0.2089
+0.57%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04500

$0.1028

$0.0018750

$0.00298

$0.00526

$0.0000002798

$0.000003610

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

