RedStone Logo

RedStoneHargae(RED)

1 RED ke USD Harga Langsung:

$0.5766
$0.5766
-2.65%1D
USD
RedStone (RED) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:04:35 (UTC+8)

RedStone (RED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5662
$ 0.5662
24J Rendah
$ 0.5984
$ 0.5984
24J Tinggi

$ 0.5662
$ 0.5662

$ 0.5984
$ 0.5984

$ 1.4560272855118426
$ 1.4560272855118426

$ 0.23305251918481165
$ 0.23305251918481165

-0.04%

-2.65%

-10.62%

-10.62%

RedStone (RED) harga masa nyata ialah $ 0.5778. Sepanjang 24 jam yang lalu, RED didagangkan antara $ 0.5662 rendah dan $ 0.5984 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RED sepanjang masa ialah $ 1.4560272855118426, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.23305251918481165.

Dari segi prestasi jangka pendek, RED telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -2.65% dalam 24 jam dan -10.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RedStone (RED) Maklumat Pasaran

No.265

$ 162.85M
$ 162.85M

$ 1.75M
$ 1.75M

$ 577.80M
$ 577.80M

281.85M
281.85M

1,000,000,000
1,000,000,000

597,000,000
597,000,000

28.18%

ETH

Had Pasaran semasa RedStone ialah $ 162.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.75M. Bekalan edaran RED ialah 281.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 597000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 577.80M.

RedStone (RED) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk RedStone hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.015696-2.65%
30 Hari$ +0.1785+44.70%
60 Hari$ +0.2239+63.26%
90 Hari$ +0.3174+121.88%
Perubahan Harga RedStone Hari Ini

Hari ini, RED mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.015696 (-2.65%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRedStone

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.1785 (+44.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari RedStone

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RED mengalami perubahan sebanyak $ +0.2239 (+63.26%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari RedStone

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.3174 (+121.88%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga RedStone (RED)?

Semak RedStonehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu RedStone (RED)

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

RedStone tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus RedStone pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RED ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang RedStone di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian RedStone anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

RedStone Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RedStone (RED) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RedStone (RED) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RedStone.

Semak RedStone ramalan harga sekarang!

Tokenomik RedStone (RED)

Memahami tokenomik RedStone (RED) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RED dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli RedStone (RED)

Mencari cara membeli RedStone? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah RedStone di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RED kepada Mata Wang Tempatan

1 RedStone(RED) ke VND
15,204.807
1 RedStone(RED) ke AUD
A$0.860922
1 RedStone(RED) ke GBP
0.421794
1 RedStone(RED) ke EUR
0.485352
1 RedStone(RED) ke USD
$0.5778
1 RedStone(RED) ke MYR
RM2.42676
1 RedStone(RED) ke TRY
23.851584
1 RedStone(RED) ke JPY
¥84.3588
1 RedStone(RED) ke ARS
ARS$844.732044
1 RedStone(RED) ke RUB
48.07296
1 RedStone(RED) ke INR
50.840622
1 RedStone(RED) ke IDR
Rp9,472.129632
1 RedStone(RED) ke KRW
798.063138
1 RedStone(RED) ke PHP
32.81904
1 RedStone(RED) ke EGP
￡E.27.774846
1 RedStone(RED) ke BRL
R$3.068118
1 RedStone(RED) ke CAD
C$0.791586
1 RedStone(RED) ke BDT
70.37604
1 RedStone(RED) ke NGN
863.672328
1 RedStone(RED) ke COP
$2,248.24869
1 RedStone(RED) ke ZAR
R.10.019052
1 RedStone(RED) ke UAH
23.788026
1 RedStone(RED) ke VES
Bs92.448
1 RedStone(RED) ke CLP
$548.3322
1 RedStone(RED) ke PKR
Rs164.002752
1 RedStone(RED) ke KZT
312.659136
1 RedStone(RED) ke THB
฿18.304704
1 RedStone(RED) ke TWD
NT$17.380224
1 RedStone(RED) ke AED
د.إ2.120526
1 RedStone(RED) ke CHF
Fr0.450684
1 RedStone(RED) ke HKD
HK$4.495284
1 RedStone(RED) ke AMD
֏220.95072
1 RedStone(RED) ke MAD
.د.م5.182866
1 RedStone(RED) ke MXN
$10.579518
1 RedStone(RED) ke SAR
ريال2.16675
1 RedStone(RED) ke PLN
2.074302
1 RedStone(RED) ke RON
лв2.467206
1 RedStone(RED) ke SEK
kr5.333094
1 RedStone(RED) ke BGN
лв0.95337
1 RedStone(RED) ke HUF
Ft189.876636
1 RedStone(RED) ke CZK
11.856456
1 RedStone(RED) ke KWD
د.ك0.1756512
1 RedStone(RED) ke ILS
1.924074
1 RedStone(RED) ke AOA
Kz526.705146
1 RedStone(RED) ke BHD
.د.ب0.2178306
1 RedStone(RED) ke BMD
$0.5778
1 RedStone(RED) ke DKK
kr3.634362
1 RedStone(RED) ke HNL
L15.155694
1 RedStone(RED) ke MUR
26.14545
1 RedStone(RED) ke NAD
$10.036386
1 RedStone(RED) ke NOK
kr5.645106
1 RedStone(RED) ke NZD
$0.964926
1 RedStone(RED) ke PAB
B/.0.5778
1 RedStone(RED) ke PGK
K2.415204
1 RedStone(RED) ke QAR
ر.ق2.103192
1 RedStone(RED) ke RSD
дин.57.121308

RedStone Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang RedStone, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web RedStone Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RedStone

Berapakah nilai RedStone (RED) hari ini?
Harga langsung RED dalam USD ialah 0.5778 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RED ke USD?
Harga semasa RED ke USD ialah $ 0.5778. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RedStone?
Had pasaran untuk RED ialah $ 162.85M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RED?
Bekalan edaran RED ialah 281.85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RED?
RED mencapai harga ATH sebanyak 1.4560272855118426 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RED?
RED melihat harga ATL sebanyak 0.23305251918481165 USD.
Berapakah jumlah dagangan RED?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REDialah $ 1.75M USD.
Adakah RED akan naik lebih tinggi tahun ini?
RED mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
RedStone (RED) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator RED-ke-USD

Jumlah

RED
RED
USD
USD

1 RED = 0.5778 USD

Berdagang RED

REDUSDC
$0.5782
$0.5782
-2.56%
REDUSDT
$0.5766
$0.5766
-2.69%

