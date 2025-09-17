Lagi Mengenai REDO

Resistance Dog (REDO)

1 REDO ke USD Harga Langsung:

$0.09027
$0.09027$0.09027
+3.31%1D
USD
Resistance Dog (REDO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:52:40 (UTC+8)

Resistance Dog (REDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.08489
$ 0.08489$ 0.08489
24J Rendah
$ 0.09239
$ 0.09239$ 0.09239
24J Tinggi

$ 0.08489
$ 0.08489$ 0.08489

$ 0.09239
$ 0.09239$ 0.09239

$ 1.4238617918488574
$ 1.4238617918488574$ 1.4238617918488574

$ 0.02596915379052476
$ 0.02596915379052476$ 0.02596915379052476

+1.86%

+3.31%

+22.46%

+22.46%

Resistance Dog (REDO) harga masa nyata ialah $ 0.09027. Sepanjang 24 jam yang lalu, REDO didagangkan antara $ 0.08489 rendah dan $ 0.09239 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REDO sepanjang masa ialah $ 1.4238617918488574, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02596915379052476.

Dari segi prestasi jangka pendek, REDO telah berubah sebanyak +1.86% sejak sejam yang lalu, +3.31% dalam 24 jam dan +22.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Resistance Dog (REDO) Maklumat Pasaran

No.4077

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 62.83K
$ 62.83K$ 62.83K

$ 9.03M
$ 9.03M$ 9.03M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

TONCOIN

Had Pasaran semasa Resistance Dog ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.83K. Bekalan edaran REDO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.03M.

Resistance Dog (REDO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Resistance Dog hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0028922+3.31%
30 Hari$ -0.06314-41.16%
60 Hari$ +0.03324+58.28%
90 Hari$ +0.0314+53.33%
Perubahan Harga Resistance Dog Hari Ini

Hari ini, REDO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0028922 (+3.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariResistance Dog

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.06314 (-41.16%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Resistance Dog

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, REDO mengalami perubahan sebanyak $ +0.03324 (+58.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Resistance Dog

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0314 (+53.33%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Resistance Dog (REDO)?

Semak Resistance Doghalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Resistance Dog (REDO)

Resistance Dog is a meme coin on Ton chain

Resistance Dog tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Resistance Dog pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak REDO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Resistance Dog di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Resistance Dog anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Resistance Dog Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Resistance Dog (REDO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Resistance Dog (REDO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Resistance Dog.

Semak Resistance Dog ramalan harga sekarang!

Tokenomik Resistance Dog (REDO)

Memahami tokenomik Resistance Dog (REDO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REDO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Resistance Dog (REDO)

Mencari cara membeli Resistance Dog? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Resistance Dog di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

REDO kepada Mata Wang Tempatan

1 Resistance Dog(REDO) ke VND
2,375.45505
1 Resistance Dog(REDO) ke AUD
A$0.1345023
1 Resistance Dog(REDO) ke GBP
0.0658971
1 Resistance Dog(REDO) ke EUR
0.0758268
1 Resistance Dog(REDO) ke USD
$0.09027
1 Resistance Dog(REDO) ke MYR
RM0.379134
1 Resistance Dog(REDO) ke TRY
3.7254429
1 Resistance Dog(REDO) ke JPY
¥13.17942
1 Resistance Dog(REDO) ke ARS
ARS$132.5542734
1 Resistance Dog(REDO) ke RUB
7.510464
1 Resistance Dog(REDO) ke INR
7.9419546
1 Resistance Dog(REDO) ke IDR
Rp1,479.8358288
1 Resistance Dog(REDO) ke KRW
124.5103137
1 Resistance Dog(REDO) ke PHP
5.1318495
1 Resistance Dog(REDO) ke EGP
￡E.4.3401816
1 Resistance Dog(REDO) ke BRL
R$0.4775283
1 Resistance Dog(REDO) ke CAD
C$0.1236699
1 Resistance Dog(REDO) ke BDT
10.994886
1 Resistance Dog(REDO) ke NGN
134.9319852
1 Resistance Dog(REDO) ke COP
$348.53247
1 Resistance Dog(REDO) ke ZAR
R.1.5634764
1 Resistance Dog(REDO) ke UAH
3.7164159
1 Resistance Dog(REDO) ke VES
Bs14.4432
1 Resistance Dog(REDO) ke CLP
$85.66623
1 Resistance Dog(REDO) ke PKR
Rs25.6222368
1 Resistance Dog(REDO) ke KZT
48.8469024
1 Resistance Dog(REDO) ke THB
฿2.8588509
1 Resistance Dog(REDO) ke TWD
NT$2.717127
1 Resistance Dog(REDO) ke AED
د.إ0.3312909
1 Resistance Dog(REDO) ke CHF
Fr0.0704106
1 Resistance Dog(REDO) ke HKD
HK$0.7023006
1 Resistance Dog(REDO) ke AMD
֏34.519248
1 Resistance Dog(REDO) ke MAD
.د.م0.8097219
1 Resistance Dog(REDO) ke MXN
$1.6510383
1 Resistance Dog(REDO) ke SAR
ريال0.3385125
1 Resistance Dog(REDO) ke PLN
0.3231666
1 Resistance Dog(REDO) ke RON
лв0.3845502
1 Resistance Dog(REDO) ke SEK
kr0.8322894
1 Resistance Dog(REDO) ke BGN
лв0.1489455
1 Resistance Dog(REDO) ke HUF
Ft29.6257113
1 Resistance Dog(REDO) ke CZK
1.8487296
1 Resistance Dog(REDO) ke KWD
د.ك0.02744208
1 Resistance Dog(REDO) ke ILS
0.3005991
1 Resistance Dog(REDO) ke AOA
Kz82.2874239
1 Resistance Dog(REDO) ke BHD
.د.ب0.03403179
1 Resistance Dog(REDO) ke BMD
$0.09027
1 Resistance Dog(REDO) ke DKK
kr0.5668956
1 Resistance Dog(REDO) ke HNL
L2.3677821
1 Resistance Dog(REDO) ke MUR
4.0847175
1 Resistance Dog(REDO) ke NAD
$1.5679899
1 Resistance Dog(REDO) ke NOK
kr0.8801325
1 Resistance Dog(REDO) ke NZD
$0.1507509
1 Resistance Dog(REDO) ke PAB
B/.0.09027
1 Resistance Dog(REDO) ke PGK
K0.3773286
1 Resistance Dog(REDO) ke QAR
ر.ق0.3285828
1 Resistance Dog(REDO) ke RSD
дин.8.9123571

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Resistance Dog, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Resistance Dog Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Resistance Dog

Berapakah nilai Resistance Dog (REDO) hari ini?
Harga langsung REDO dalam USD ialah 0.09027 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa REDO ke USD?
Harga semasa REDO ke USD ialah $ 0.09027. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Resistance Dog?
Had pasaran untuk REDO ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran REDO?
Bekalan edaran REDO ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REDO?
REDO mencapai harga ATH sebanyak 1.4238617918488574 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REDO?
REDO melihat harga ATL sebanyak 0.02596915379052476 USD.
Berapakah jumlah dagangan REDO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REDOialah $ 62.83K USD.
Adakah REDO akan naik lebih tinggi tahun ini?
REDO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REDOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:52:40 (UTC+8)

Resistance Dog (REDO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 REDO = 0.09027 USD

