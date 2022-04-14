Tokenomik REDX (REDX)

Tokenomik REDX (REDX)

Lihat cerapan utama tentang REDX (REDX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

REDX (REDX) Maklumat

The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions.

Laman Web Rasmi:
https://redx.global/
Kertas putih:
https://docs.redx-project.com/
Peneroka Blok:
https://tonviewer.com/EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P

REDX (REDX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk REDX (REDX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 13.66M
$ 13.66M$ 13.66M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 3.97B
$ 3.97B$ 3.97B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 34.38M
$ 34.38M$ 34.38M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.019487
$ 0.019487$ 0.019487
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.003379487676389999
$ 0.003379487676389999$ 0.003379487676389999
Harga Semasa:
$ 0.003438
$ 0.003438$ 0.003438

Tokenomik REDX (REDX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik REDX (REDX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token REDX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token REDX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik REDX, terokai REDX harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.