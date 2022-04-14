Tokenomik Reef (REEF)

Lihat cerapan utama tentang Reef (REEF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Reef (REEF) Maklumat

Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations.

https://reef.io/
https://docs.reef.io/
https://reefscan.com

Reef (REEF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Reef (REEF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.06M
Jumlah Bekalan:
$ 21.02B
Bekalan Edaran:
$ 21.02B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.06M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.007859
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000173871992725367
Harga Semasa:
$ 0.0003359
Tokenomik Reef (REEF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Reef (REEF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token REEF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token REEF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik REEF, terokai REEF harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.