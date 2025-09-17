Lagi Mengenai REENTAL

$0,1719
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:20:07 (UTC+8)

Reental (REENTAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0,1717
24J Rendah
$ 0,1724
24J Tinggi

$ 0,1717
$ 0,1724
$ 0,2853311847149312
$ 0,17689240087998837
%0,00

%0,00

-%1,94

-%1,94

Reental (REENTAL) harga masa nyata ialah $ 0,1719. Sepanjang 24 jam yang lalu, REENTAL didagangkan antara $ 0,1717 rendah dan $ 0,1724 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REENTAL sepanjang masa ialah $ 0,2853311847149312, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,17689240087998837.

Dari segi prestasi jangka pendek, REENTAL telah berubah sebanyak %0,00 sejak sejam yang lalu, %0,00 dalam 24 jam dan -%1,94 dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Reental (REENTAL) Maklumat Pasaran

No.8102

$ 0,00
$ 60,59
$ 34,38M
0,00
200.000.000
200.000.000
%0,00

MATIC

Had Pasaran semasa Reental ialah $ 0,00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60,59. Bekalan edaran REENTAL ialah 0,00, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34,38M.

Reental (REENTAL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Reental hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0%0,00
30 Hari$ -0,009-%4,98
60 Hari$ -0,0188-%9,86
90 Hari$ -0,0261-%13,19
Perubahan Harga Reental Hari Ini

Hari ini, REENTAL mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (%0,00), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariReental

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0,009 (-%4,98), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Reental

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, REENTAL mengalami perubahan sebanyak $ -0,0188 (-%9,86), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Reental

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0,0261 (-%13,19), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Reental (REENTAL)?

Semak Reentalhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Reental (REENTAL)

Reental is a tokenized investment platform aimed at providing the population with access to the best investment opportunities in profitable and liquid assets.

Reental tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Reental pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak REENTAL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Reental di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Reental anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Reental Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Reental (REENTAL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Reental (REENTAL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Reental.

Semak Reental ramalan harga sekarang!

Tokenomik Reental (REENTAL)

Memahami tokenomik Reental (REENTAL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REENTAL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Reental (REENTAL)

Mencari cara membeli Reental? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Reental di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

REENTAL kepada Mata Wang Tempatan

1 Reental(REENTAL) ke VND
4.523,5485
1 Reental(REENTAL) ke AUD
A$0,256131
1 Reental(REENTAL) ke GBP
0,125487
1 Reental(REENTAL) ke EUR
0,144396
1 Reental(REENTAL) ke USD
$0,1719
1 Reental(REENTAL) ke MYR
RM0,72198
1 Reental(REENTAL) ke TRY
7,094313
1 Reental(REENTAL) ke JPY
¥25,0974
1 Reental(REENTAL) ke ARS
ARS$251,682228
1 Reental(REENTAL) ke RUB
14,300361
1 Reental(REENTAL) ke INR
15,1272
1 Reental(REENTAL) ke IDR
Rp2.818,032336
1 Reental(REENTAL) ke KRW
237,429999
1 Reental(REENTAL) ke PHP
9,784548
1 Reental(REENTAL) ke EGP
￡E.8,263233
1 Reental(REENTAL) ke BRL
R$0,91107
1 Reental(REENTAL) ke CAD
C$0,235503
1 Reental(REENTAL) ke BDT
20,93742
1 Reental(REENTAL) ke NGN
256,949244
1 Reental(REENTAL) ke COP
$668,871495
1 Reental(REENTAL) ke ZAR
R.2,984184
1 Reental(REENTAL) ke UAH
7,077123
1 Reental(REENTAL) ke VES
Bs27,504
1 Reental(REENTAL) ke CLP
$163,305
1 Reental(REENTAL) ke PKR
Rs48,792096
1 Reental(REENTAL) ke KZT
93,018528
1 Reental(REENTAL) ke THB
฿5,44923
1 Reental(REENTAL) ke TWD
NT$5,175909
1 Reental(REENTAL) ke AED
د.إ0,630873
1 Reental(REENTAL) ke CHF
Fr0,134082
1 Reental(REENTAL) ke HKD
HK$1,337382
1 Reental(REENTAL) ke AMD
֏65,73456
1 Reental(REENTAL) ke MAD
.د.م1,541943
1 Reental(REENTAL) ke MXN
$3,142332
1 Reental(REENTAL) ke SAR
ريال0,644625
1 Reental(REENTAL) ke PLN
0,615402
1 Reental(REENTAL) ke RON
лв0,734013
1 Reental(REENTAL) ke SEK
kr1,586637
1 Reental(REENTAL) ke BGN
лв0,283635
1 Reental(REENTAL) ke HUF
Ft56,508687
1 Reental(REENTAL) ke CZK
3,525669
1 Reental(REENTAL) ke KWD
د.ك0,0522576
1 Reental(REENTAL) ke ILS
0,572427
1 Reental(REENTAL) ke AOA
Kz156,698883
1 Reental(REENTAL) ke BHD
.د.ب0,0646344
1 Reental(REENTAL) ke BMD
$0,1719
1 Reental(REENTAL) ke DKK
kr1,081251
1 Reental(REENTAL) ke HNL
L4,508937
1 Reental(REENTAL) ke MUR
7,778475
1 Reental(REENTAL) ke NAD
$2,985903
1 Reental(REENTAL) ke NOK
kr1,679463
1 Reental(REENTAL) ke NZD
$0,287073
1 Reental(REENTAL) ke PAB
B/.0,1719
1 Reental(REENTAL) ke PGK
K0,718542
1 Reental(REENTAL) ke QAR
ر.ق0,625716
1 Reental(REENTAL) ke RSD
дин.16,992315

Reental Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Reental, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Reental Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Reental

Berapakah nilai Reental (REENTAL) hari ini?
Harga langsung REENTAL dalam USD ialah 0,1719 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa REENTAL ke USD?
Harga semasa REENTAL ke USD ialah $ 0,1719. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Reental?
Had pasaran untuk REENTAL ialah $ 0,00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran REENTAL?
Bekalan edaran REENTAL ialah 0,00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REENTAL?
REENTAL mencapai harga ATH sebanyak 0,2853311847149312 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REENTAL?
REENTAL melihat harga ATL sebanyak 0,17689240087998837 USD.
Berapakah jumlah dagangan REENTAL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REENTALialah $ 60,59 USD.
Adakah REENTAL akan naik lebih tinggi tahun ini?
REENTAL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REENTALramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Reental (REENTAL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

