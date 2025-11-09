Refacta AI Harga Hari Ini

Harga langsung Refacta AI (REFACTA) hari ini ialah $ 0.04249, dengan 21.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa REFACTA kepada USD penukaran adalah $ 0.04249 setiap REFACTA.

Refacta AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- REFACTA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, REFACTA didagangkan antara $ 0.0306 (rendah) dan $ 0.043 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, REFACTA dipindahkan -0.17% dalam sejam terakhir dan +16.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 504.17K.

Refacta AI (REFACTA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 504.17K$ 504.17K $ 504.17K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.49M$ 42.49M $ 42.49M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Refacta AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 504.17K. Bekalan edaran REFACTA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.49M.