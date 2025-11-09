BursaDEX+
Harga Refacta AI langsung hari ini ialah 0.04249 USD.REFACTA modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata REFACTA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Refacta AI Logo

Refacta AIHargae(REFACTA)

1 REFACTA ke USD Harga Langsung:

$0.04249
$0.04249$0.04249
+21.33%1D
USD
Refacta AI (REFACTA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:28:36 (UTC+8)

Refacta AI Harga Hari Ini

Harga langsung Refacta AI (REFACTA) hari ini ialah $ 0.04249, dengan 21.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa REFACTA kepada USD penukaran adalah $ 0.04249 setiap REFACTA.

Refacta AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- REFACTA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, REFACTA didagangkan antara $ 0.0306 (rendah) dan $ 0.043 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, REFACTA dipindahkan -0.17% dalam sejam terakhir dan +16.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 504.17K.

Refacta AI (REFACTA) Maklumat Pasaran

--
----

$ 504.17K
$ 504.17K$ 504.17K

$ 42.49M
$ 42.49M$ 42.49M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Had Pasaran semasa Refacta AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 504.17K. Bekalan edaran REFACTA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.49M.

Refacta AI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0306
$ 0.0306$ 0.0306
24J Rendah
$ 0.043
$ 0.043$ 0.043
24J Tinggi

$ 0.0306
$ 0.0306$ 0.0306

$ 0.043
$ 0.043$ 0.043

--
----

--
----

-0.17%

+21.33%

+16.02%

+16.02%

Refacta AI (REFACTA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Refacta AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0074698+21.33%
30 Hari$ +0.02361+125.05%
60 Hari$ +0.0235+123.74%
90 Hari$ +0.02816+196.51%
Perubahan Harga Refacta AI Hari Ini

Hari ini, REFACTA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0074698 (+21.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRefacta AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.02361 (+125.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Refacta AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, REFACTA mengalami perubahan sebanyak $ +0.0235 (+123.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Refacta AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02816 (+196.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Refacta AI (REFACTA)?

Semak Refacta AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Refacta AI

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Refacta AI pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Refacta AI?

Refacta AI (REFACTA) prices are influenced by: market sentiment toward AI tokens, trading volume and liquidity, Bitcoin/crypto market trends, project development updates, partnerships and adoption, tokenomics and supply mechanics, regulatory news affecting AI/crypto sectors, and overall investor risk appetite.

Mengapa orang ingin tahu harga Refacta AI hari ini?

People want to know Refacta AI (REFACTA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying/selling, tracking investment performance, comparing with other AI tokens, assessing market sentiment, and staying updated on volatility.

Ramalan Harga untuk Refacta AI

Refacta AI (REFACTA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran REFACTA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Refacta AI (REFACTA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Refacta AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Refacta AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk REFACTA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Refacta AI Ramalan Harga.

Perihal Refacta AI

REFACTA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate seamless transactions and smart contracts, with a primary focus on enhancing interoperability between different blockchain networks. REFACTA employs a unique consensus mechanism and chain design, which are aimed at improving transaction speed and scalability. The asset's issuance model is based on a predetermined supply algorithm, ensuring a transparent and predictable supply schedule. Typical uses of REFACTA include facilitating cross-chain transactions, executing smart contracts, and enabling decentralized applications (dApps). Its ecosystem is designed to foster a more interconnected and efficient blockchain landscape.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Refacta AI dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Refacta AI? Membeli REFACTA adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Refacta AI. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Refacta AI (REFACTA) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Refacta AI akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan Refacta AI

Memiliki Refacta AI membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Refacta AI (REFACTA) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Refacta AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Refacta AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Refacta AI

Berapakah nilai 1 Refacta AI pada tahun 2030?
Jika Refacta AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Refacta AI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:28:36 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 REFACTA = 0.04249 USD