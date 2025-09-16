Lagi Mengenai REI

REI Network Logo

REI NetworkHargae(REI)

1 REI ke USD Harga Langsung:

$0.01698
$0.01698$0.01698
+0.83%1D
USD
REI Network (REI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:04:42 (UTC+8)

REI Network (REI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01653
$ 0.01653$ 0.01653
24J Rendah
$ 0.01725
$ 0.01725$ 0.01725
24J Tinggi

$ 0.01653
$ 0.01653$ 0.01653

$ 0.01725
$ 0.01725$ 0.01725

$ 0.3574708591914533
$ 0.3574708591914533$ 0.3574708591914533

$ 0.013414807506717278
$ 0.013414807506717278$ 0.013414807506717278

-0.59%

+0.83%

+1.37%

+1.37%

REI Network (REI) harga masa nyata ialah $ 0.01698. Sepanjang 24 jam yang lalu, REI didagangkan antara $ 0.01653 rendah dan $ 0.01725 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REI sepanjang masa ialah $ 0.3574708591914533, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.013414807506717278.

Dari segi prestasi jangka pendek, REI telah berubah sebanyak -0.59% sejak sejam yang lalu, +0.83% dalam 24 jam dan +1.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

REI Network (REI) Maklumat Pasaran

No.995

$ 16.13M
$ 16.13M$ 16.13M

$ 329.07K
$ 329.07K$ 329.07K

$ 16.98M
$ 16.98M$ 16.98M

950.00M
950.00M 950.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

REI

Had Pasaran semasa REI Network ialah $ 16.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 329.07K. Bekalan edaran REI ialah 950.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.98M.

REI Network (REI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk REI Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001398+0.83%
30 Hari$ -0.00191-10.12%
60 Hari$ -0.00066-3.75%
90 Hari$ +0.0011+6.92%
Perubahan Harga REI Network Hari Ini

Hari ini, REI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001398 (+0.83%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariREI Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00191 (-10.12%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari REI Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, REI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00066 (-3.75%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari REI Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0011 (+6.92%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga REI Network (REI)?

Semak REI Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu REI Network (REI)

REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.

REI Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus REI Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak REI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang REI Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian REI Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

REI Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai REI Network (REI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset REI Network (REI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk REI Network.

Semak REI Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik REI Network (REI)

Memahami tokenomik REI Network (REI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli REI Network (REI)

Mencari cara membeli REI Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah REI Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

REI kepada Mata Wang Tempatan

1 REI Network(REI) ke VND
446.8287
1 REI Network(REI) ke AUD
A$0.0253002
1 REI Network(REI) ke GBP
0.0123954
1 REI Network(REI) ke EUR
0.0142632
1 REI Network(REI) ke USD
$0.01698
1 REI Network(REI) ke MYR
RM0.071316
1 REI Network(REI) ke TRY
0.7009344
1 REI Network(REI) ke JPY
¥2.47908
1 REI Network(REI) ke ARS
ARS$24.8244204
1 REI Network(REI) ke RUB
1.412736
1 REI Network(REI) ke INR
1.4940702
1 REI Network(REI) ke IDR
Rp278.3606112
1 REI Network(REI) ke KRW
23.4529458
1 REI Network(REI) ke PHP
0.964464
1 REI Network(REI) ke EGP
￡E.0.8162286
1 REI Network(REI) ke BRL
R$0.0901638
1 REI Network(REI) ke CAD
C$0.0232626
1 REI Network(REI) ke BDT
2.068164
1 REI Network(REI) ke NGN
25.3810248
1 REI Network(REI) ke COP
$66.070029
1 REI Network(REI) ke ZAR
R.0.2944332
1 REI Network(REI) ke UAH
0.6990666
1 REI Network(REI) ke VES
Bs2.7168
1 REI Network(REI) ke CLP
$16.11402
1 REI Network(REI) ke PKR
Rs4.8196032
1 REI Network(REI) ke KZT
9.1882176
1 REI Network(REI) ke THB
฿0.5379264
1 REI Network(REI) ke TWD
NT$0.5107584
1 REI Network(REI) ke AED
د.إ0.0623166
1 REI Network(REI) ke CHF
Fr0.0132444
1 REI Network(REI) ke HKD
HK$0.1321044
1 REI Network(REI) ke AMD
֏6.493152
1 REI Network(REI) ke MAD
.د.م0.1523106
1 REI Network(REI) ke MXN
$0.3109038
1 REI Network(REI) ke SAR
ريال0.063675
1 REI Network(REI) ke PLN
0.0609582
1 REI Network(REI) ke RON
лв0.0725046
1 REI Network(REI) ke SEK
kr0.1567254
1 REI Network(REI) ke BGN
лв0.028017
1 REI Network(REI) ke HUF
Ft5.5799676
1 REI Network(REI) ke CZK
0.3484296
1 REI Network(REI) ke KWD
د.ك0.00516192
1 REI Network(REI) ke ILS
0.0565434
1 REI Network(REI) ke AOA
Kz15.4784586
1 REI Network(REI) ke BHD
.د.ب0.00640146
1 REI Network(REI) ke BMD
$0.01698
1 REI Network(REI) ke DKK
kr0.1068042
1 REI Network(REI) ke HNL
L0.4453854
1 REI Network(REI) ke MUR
0.768345
1 REI Network(REI) ke NAD
$0.2949426
1 REI Network(REI) ke NOK
kr0.1658946
1 REI Network(REI) ke NZD
$0.0283566
1 REI Network(REI) ke PAB
B/.0.01698
1 REI Network(REI) ke PGK
K0.0709764
1 REI Network(REI) ke QAR
ر.ق0.0618072
1 REI Network(REI) ke RSD
дин.1.6786428

REI Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang REI Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web REI Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai REI Network

Berapakah nilai REI Network (REI) hari ini?
Harga langsung REI dalam USD ialah 0.01698 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa REI ke USD?
Harga semasa REI ke USD ialah $ 0.01698. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran REI Network?
Had pasaran untuk REI ialah $ 16.13M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran REI?
Bekalan edaran REI ialah 950.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REI?
REI mencapai harga ATH sebanyak 0.3574708591914533 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REI?
REI melihat harga ATL sebanyak 0.013414807506717278 USD.
Berapakah jumlah dagangan REI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REIialah $ 329.07K USD.
Adakah REI akan naik lebih tinggi tahun ini?
REI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:04:42 (UTC+8)

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 REI = 0.01697 USD

