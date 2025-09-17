Lagi Mengenai REN

Republic Protocol (REN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:52:47 (UTC+8)

Republic Protocol (REN) Maklumat Harga (USD)

Republic Protocol (REN) harga masa nyata ialah $ 0.007971. Sepanjang 24 jam yang lalu, REN didagangkan antara $ 0.007941 rendah dan $ 0.00822 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REN sepanjang masa ialah $ 1.82718691, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00690572302723013.

Dari segi prestasi jangka pendek, REN telah berubah sebanyak -1.10% sejak sejam yang lalu, -1.09% dalam 24 jam dan +0.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Republic Protocol (REN) Maklumat Pasaran

No.1258

$ 7.97M
$ 7.97M$ 7.97M

$ 58.42K
$ 58.42K$ 58.42K

$ 7.97M
$ 7.97M$ 7.97M

999.33M
999.33M 999.33M

999,999,632.80375
999,999,632.80375 999,999,632.80375

ETH

Had Pasaran semasa Republic Protocol ialah $ 7.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.42K. Bekalan edaran REN ialah 999.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999632.80375. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.97M.

Republic Protocol (REN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Republic Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00008784-1.09%
30 Hari$ -0.001521-16.03%
60 Hari$ -0.001682-17.43%
90 Hari$ -0.000623-7.25%
Perubahan Harga Republic Protocol Hari Ini

Hari ini, REN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00008784 (-1.09%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRepublic Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001521 (-16.03%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Republic Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, REN mengalami perubahan sebanyak $ -0.001682 (-17.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Republic Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000623 (-7.25%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Republic Protocol (REN)?

Semak Republic Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Republic Protocol (REN)

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Republic Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Republic Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak REN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Republic Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Republic Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Republic Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Republic Protocol (REN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Republic Protocol (REN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Republic Protocol.

Semak Republic Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Republic Protocol (REN)

Memahami tokenomik Republic Protocol (REN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Republic Protocol (REN)

Mencari cara membeli Republic Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Republic Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

REN kepada Mata Wang Tempatan

Republic Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Republic Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Republic Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Republic Protocol

Berapakah nilai Republic Protocol (REN) hari ini?
Harga langsung REN dalam USD ialah 0.007971 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa REN ke USD?
Harga semasa REN ke USD ialah $ 0.007971. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Republic Protocol?
Had pasaran untuk REN ialah $ 7.97M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran REN?
Bekalan edaran REN ialah 999.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REN?
REN mencapai harga ATH sebanyak 1.82718691 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REN?
REN melihat harga ATL sebanyak 0.00690572302723013 USD.
Berapakah jumlah dagangan REN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RENialah $ 58.42K USD.
Adakah REN akan naik lebih tinggi tahun ini?
REN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:52:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

