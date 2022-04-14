Tokenomik Republic Protocol (REN)

Lihat cerapan utama tentang Republic Protocol (REN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Republic Protocol (REN) Maklumat

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Laman Web Rasmi:
https://renprotocol.org/
Kertas putih:
https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38

Republic Protocol (REN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Republic Protocol (REN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.27M
$ 8.27M
Jumlah Bekalan:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Bekalan Edaran:
$ 999.33M
$ 999.33M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.27M
$ 8.27M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.82754
$ 1.82754
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00690572302723013
$ 0.00690572302723013
Harga Semasa:
$ 0.008272
$ 0.008272

Tokenomik Republic Protocol (REN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Republic Protocol (REN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token REN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token REN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik REN, terokai REN harga langsung token!

Cara Membeli REN

Berminat untuk menambah Republic Protocol (REN) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli REN, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Republic Protocol (REN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga REN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

REN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju REN? Halaman ramalan harga REN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.