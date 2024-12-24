Tokenomik Render (RENDER)
Render (RENDER) Maklumat
Render (RENDER) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Render (RENDER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Struktur Token Mendalam bagi Render (RENDER)
Terokai lebih mendalam tentang cara token RENDER dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
Render Network (RENDER, formerly RNDR) is a decentralized GPU compute marketplace that has undergone significant evolution, including a migration from Ethereum to Solana. Below is a comprehensive analysis of its token economics, covering issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: RNDR was launched on Ethereum in 2017 with a proposed maximum supply of ~2.15 billion tokens. A major burn event in August 2020 reduced this to ~536.87 million. The supply later expanded with the migration to Solana and the introduction of the SPL RENDER token.
- Migration to Solana: In November 2023, the network migrated to Solana, introducing the SPL RENDER token. RNDR holders can swap their tokens for RENDER at a 1:1 ratio via an official upgrade portal. The swap is one-way (ETH → SOL).
- Burn-Mint Equilibrium (BME): The network now operates under a Burn-Mint Equilibrium model, where tokens are burned when used for network services and new tokens are minted as needed, as governed by community proposals (RNP-001, RNP-006, RNP-013, RNP-015).
Allocation Mechanism
Legacy RNDR (ERC-20) Allocation
|Category
|Allocation (% of initial max supply)
|Notes
|Public & Private Sales
|~22–25%
|~134.22M RNDR sold
|Team & Advisors
|~10%
|6-month lock-up
|User Development Fund
|~65%
|For ecosystem growth, grants, etc.
|RNDR Reserve
|~10%
|For user acquisition, bonuses, airdrops
SPL RENDER (Solana) Emissions (2023–2025)
|Year
|Foundation Allocation
|Node Operators
|Creators (Artists/AI Clients)
|Upgrade Incentives
|Year 1
|~4.57M (50%)
|-
|-
|~1.14M (12.5%)
|Year 2
|~2.90M (50%)
|~1.50M (25.4%)
|~1.50M (25.4%)
|-
- Foundation: Used for operations, grants, R&D, and growth.
- Node Operators: Rewarded for providing GPU compute.
- Creators: Receive rebates for RENDER spent on services.
- Upgrade Incentives: For users migrating from RNDR to RENDER (Oct 2023–Oct 2024).
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: RENDER is the medium of exchange for GPU compute services. Users pay for rendering and AI jobs in RENDER; node operators earn RENDER for fulfilling jobs.
- Burning: Tokens used for services are burned, reducing supply.
- Buybacks: The team has conducted buybacks (e.g., 4.5M RNDR in 2020) to support network growth and user acquisition.
- Governance: RENDER holders can propose and vote on network changes via Render Network Improvement Proposals (RNPs).
- Upgrade Incentives: Users who upgraded from RNDR to RENDER between Nov 2023 and Oct 2024 received additional rewards, distributed monthly.
Locking Mechanism
- Team & Advisors: Subject to a 6-month lock-up post-allocation (legacy RNDR).
- Bridging: When bridging RNDR to RENDER (Ethereum to Solana), the original tokens are locked/burned, and new tokens are minted on the destination chain. The process is one-way and irreversible.
- No Ongoing Vesting: There is no evidence of ongoing vesting or scheduled unlocks for the main circulating supply as of the latest data.
Unlocking Time
- Team & Advisors: 6-month lock-up after allocation (legacy RNDR).
- Upgrade Incentives: Distributed monthly to eligible wallets from Nov 2023 to Oct 2024.
- Bridging: RNDR is burned and RENDER is minted within ~15–20 minutes during the upgrade process, depending on network congestion.
Token Supply and Distribution (as of Dec 24, 2024)
|Network
|Supply (approx.)
|Top 10 Holders (%)
|Notable Holders/Functions
|Ethereum
|534.25M RNDR
|79.55%
|Wormhole Bridge, OTOY Treasury
|Solana
|786.41M RENDER
|57.22%
|Foundation, Binance, Node Pools
|Total
|945.54M
Additional Notes
- No Capital Rights: Neither RNDR nor RENDER confers rights to profits or capital in OTOY, Inc. or the Render Network Foundation.
- No Deadline for Upgrade: There is no announced deadline for swapping RNDR to RENDER, but incentives are time-limited.
- Security: The migration and bridge contracts have been audited for safety.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Burn-Mint Equilibrium, migration from Ethereum to Solana, 1:1 swap, supply reduction
|Allocation
|Public/private sale, team/advisors (6mo lock), user fund, foundation, node/creator pools
|Usage/Incentives
|Payment for compute, node rewards, creator rebates, governance, upgrade rewards
|Locking
|Team/advisors (6mo), bridging lock/burn, no ongoing vesting
|Unlocking
|Team/advisors (6mo), upgrade rewards (monthly, Nov 2023–Oct 2024), bridge (15–20 min)
References
- Render Network Knowledge Base
- RNP-001: Burn Mint Equilibrium
- Upgrade Portal
- Token Metrics Summary
- Upgrade Incentives
This overview provides a detailed, up-to-date analysis of Render Network's token economics, reflecting its transition to Solana and the latest governance and incentive structures.
Tokenomik Render (RENDER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Render (RENDER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token RENDER yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token RENDER yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik RENDER, terokai RENDER harga langsung token!
