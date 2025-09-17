Lagi Mengenai RENTA

Maklumat Harga RENTA

Kertas putih RENTA

Laman Web Rasmi RENTA

Tokenomik RENTA

Ramalan Harga RENTA

Sejarah RENTA

RENTA Panduan Membeli

Penukar Mata Wang RENTA-ke-Fiat

RENTA Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Renta Network Logo

Renta NetworkHargae(RENTA)

1 RENTA ke USD Harga Langsung:

$0,010483
$0,010483$0,010483
%0,001D
USD
Renta Network (RENTA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:20:18 (UTC+8)

Renta Network (RENTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0,010449
$ 0,010449$ 0,010449
24J Rendah
$ 0,010483
$ 0,010483$ 0,010483
24J Tinggi

$ 0,010449
$ 0,010449$ 0,010449

$ 0,010483
$ 0,010483$ 0,010483

$ 0,03602533850022218
$ 0,03602533850022218$ 0,03602533850022218

$ 0,003994700085988189
$ 0,003994700085988189$ 0,003994700085988189

+%0,01

%0,00

+%0,71

+%0,71

Renta Network (RENTA) harga masa nyata ialah $ 0,010483. Sepanjang 24 jam yang lalu, RENTA didagangkan antara $ 0,010449 rendah dan $ 0,010483 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RENTA sepanjang masa ialah $ 0,03602533850022218, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,003994700085988189.

Dari segi prestasi jangka pendek, RENTA telah berubah sebanyak +%0,01 sejak sejam yang lalu, %0,00 dalam 24 jam dan +%0,71 dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Renta Network (RENTA) Maklumat Pasaran

No.1543

$ 4,35M
$ 4,35M$ 4,35M

$ 9,78K
$ 9,78K$ 9,78K

$ 10,48M
$ 10,48M$ 10,48M

414,97M
414,97M 414,97M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%41,49

ETH

Had Pasaran semasa Renta Network ialah $ 4,35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 9,78K. Bekalan edaran RENTA ialah 414,97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10,48M.

Renta Network (RENTA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Renta Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0%0,00
30 Hari$ -0,002516-%19,36
60 Hari$ -0,002054-%16,39
90 Hari$ +0,00255+%32,14
Perubahan Harga Renta Network Hari Ini

Hari ini, RENTA mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (%0,00), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRenta Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0,002516 (-%19,36), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Renta Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RENTA mengalami perubahan sebanyak $ -0,002054 (-%16,39), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Renta Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0,00255 (+%32,14), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Renta Network (RENTA)?

Semak Renta Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Renta Network (RENTA)

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Renta Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Renta Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RENTA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Renta Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Renta Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Renta Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Renta Network (RENTA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Renta Network (RENTA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Renta Network.

Semak Renta Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Renta Network (RENTA)

Memahami tokenomik Renta Network (RENTA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RENTA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Renta Network (RENTA)

Mencari cara membeli Renta Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Renta Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RENTA kepada Mata Wang Tempatan

1 Renta Network(RENTA) ke VND
275,860145
1 Renta Network(RENTA) ke AUD
A$0,01561967
1 Renta Network(RENTA) ke GBP
0,00765259
1 Renta Network(RENTA) ke EUR
0,00880572
1 Renta Network(RENTA) ke USD
$0,010483
1 Renta Network(RENTA) ke MYR
RM0,0440286
1 Renta Network(RENTA) ke TRY
0,43263341
1 Renta Network(RENTA) ke JPY
¥1,530518
1 Renta Network(RENTA) ke ARS
ARS$15,34836996
1 Renta Network(RENTA) ke RUB
0,87208077
1 Renta Network(RENTA) ke INR
0,922504
1 Renta Network(RENTA) ke IDR
Rp171,85243152
1 Renta Network(RENTA) ke KRW
14,47922443
1 Renta Network(RENTA) ke PHP
0,59669236
1 Renta Network(RENTA) ke EGP
￡E.0,50391781
1 Renta Network(RENTA) ke BRL
R$0,0555599
1 Renta Network(RENTA) ke CAD
C$0,01436171
1 Renta Network(RENTA) ke BDT
1,2768294
1 Renta Network(RENTA) ke NGN
15,66956908
1 Renta Network(RENTA) ke COP
$40,78987715
1 Renta Network(RENTA) ke ZAR
R.0,18198488
1 Renta Network(RENTA) ke UAH
0,43158511
1 Renta Network(RENTA) ke VES
Bs1,67728
1 Renta Network(RENTA) ke CLP
$9,95885
1 Renta Network(RENTA) ke PKR
Rs2,97549472
1 Renta Network(RENTA) ke KZT
5,67256096
1 Renta Network(RENTA) ke THB
฿0,3323111
1 Renta Network(RENTA) ke TWD
NT$0,31564313
1 Renta Network(RENTA) ke AED
د.إ0,03847261
1 Renta Network(RENTA) ke CHF
Fr0,00817674
1 Renta Network(RENTA) ke HKD
HK$0,08155774
1 Renta Network(RENTA) ke AMD
֏4,0086992
1 Renta Network(RENTA) ke MAD
.د.م0,09403251
1 Renta Network(RENTA) ke MXN
$0,19162924
1 Renta Network(RENTA) ke SAR
ريال0,03931125
1 Renta Network(RENTA) ke PLN
0,03752914
1 Renta Network(RENTA) ke RON
лв0,04476241
1 Renta Network(RENTA) ke SEK
kr0,09675809
1 Renta Network(RENTA) ke BGN
лв0,01729695
1 Renta Network(RENTA) ke HUF
Ft3,44607659
1 Renta Network(RENTA) ke CZK
0,21500633
1 Renta Network(RENTA) ke KWD
د.ك0,003186832
1 Renta Network(RENTA) ke ILS
0,03490839
1 Renta Network(RENTA) ke AOA
Kz9,55598831
1 Renta Network(RENTA) ke BHD
.د.ب0,003941608
1 Renta Network(RENTA) ke BMD
$0,010483
1 Renta Network(RENTA) ke DKK
kr0,06593807
1 Renta Network(RENTA) ke HNL
L0,27496909
1 Renta Network(RENTA) ke MUR
0,47435575
1 Renta Network(RENTA) ke NAD
$0,18208971
1 Renta Network(RENTA) ke NOK
kr0,10241891
1 Renta Network(RENTA) ke NZD
$0,01750661
1 Renta Network(RENTA) ke PAB
B/.0,010483
1 Renta Network(RENTA) ke PGK
K0,04381894
1 Renta Network(RENTA) ke QAR
ر.ق0,03815812
1 Renta Network(RENTA) ke RSD
дин.1,03624455

Renta Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Renta Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Renta Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Renta Network

Berapakah nilai Renta Network (RENTA) hari ini?
Harga langsung RENTA dalam USD ialah 0,010483 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RENTA ke USD?
Harga semasa RENTA ke USD ialah $ 0,010483. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Renta Network?
Had pasaran untuk RENTA ialah $ 4,35M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RENTA?
Bekalan edaran RENTA ialah 414,97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RENTA?
RENTA mencapai harga ATH sebanyak 0,03602533850022218 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RENTA?
RENTA melihat harga ATL sebanyak 0,003994700085988189 USD.
Berapakah jumlah dagangan RENTA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RENTAialah $ 9,78K USD.
Adakah RENTA akan naik lebih tinggi tahun ini?
RENTA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RENTAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:20:18 (UTC+8)

Renta Network (RENTA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator RENTA-ke-USD

Jumlah

RENTA
RENTA
USD
USD

1 RENTA = 0,010483 USD

Berdagang RENTA

RENTAUSDT
$0,010483
$0,010483$0,010483
%0,00

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan