Apakah itu Renta Network (RENTA)

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Tokenomik Renta Network (RENTA)

Memahami tokenomik Renta Network (RENTA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Renta Network Berapakah nilai Renta Network (RENTA) hari ini? Harga langsung RENTA dalam USD ialah 0,010483 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RENTA ke USD? $ 0,010483 . Lihat Harga semasa RENTA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Renta Network? Had pasaran untuk RENTA ialah $ 4,35M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RENTA? Bekalan edaran RENTA ialah 414,97M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RENTA? RENTA mencapai harga ATH sebanyak 0,03602533850022218 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RENTA? RENTA melihat harga ATL sebanyak 0,003994700085988189 USD . Berapakah jumlah dagangan RENTA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RENTAialah $ 9,78K USD . Adakah RENTA akan naik lebih tinggi tahun ini? RENTA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RENTAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

