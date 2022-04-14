Tokenomik Renta Network (RENTA)

Tokenomik Renta Network (RENTA)

Lihat cerapan utama tentang Renta Network (RENTA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Renta Network (RENTA) Maklumat

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Laman Web Rasmi:
https://www.renta.network
Kertas putih:
https://renta.network/whitebook.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d

Renta Network (RENTA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Renta Network (RENTA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.35M
$ 4.35M$ 4.35M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 414.97M
$ 414.97M$ 414.97M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.48M
$ 10.48M$ 10.48M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01812
$ 0.01812$ 0.01812
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.003994700085988189
$ 0.003994700085988189$ 0.003994700085988189
Harga Semasa:
$ 0.010483
$ 0.010483$ 0.010483

Tokenomik Renta Network (RENTA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Renta Network (RENTA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RENTA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RENTA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RENTA, terokai RENTA harga langsung token!

Cara Membeli RENTA

Berminat untuk menambah Renta Network (RENTA) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli RENTA, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Renta Network (RENTA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga RENTA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

RENTA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju RENTA? Halaman ramalan harga RENTA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.