PROJECT RESCUE Harga Hari Ini

Harga langsung PROJECT RESCUE (RESCUE) hari ini ialah $ 0.1796, dengan 1.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RESCUE kepada USD penukaran adalah $ 0.1796 setiap RESCUE.

PROJECT RESCUE kini berada pada kedudukan #5260 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 RESCUE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RESCUE didagangkan antara $ 0.1756 (rendah) dan $ 0.1803 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.8680709587324534, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.009358123976666423.

Dalam prestasi jangka pendek, RESCUE dipindahkan +0.27% dalam sejam terakhir dan -10.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 76.83K.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.5260 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 76.83K$ 76.83K $ 76.83K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.96M$ 17.96M $ 17.96M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Jumlah Bekalan 35,458,333 35,458,333 35,458,333 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa PROJECT RESCUE ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 76.83K. Bekalan edaran RESCUE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 35458333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.96M.