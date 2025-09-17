Lagi Mengenai RESOLV

Maklumat Harga RESOLV

Kertas putih RESOLV

Laman Web Rasmi RESOLV

Tokenomik RESOLV

Ramalan Harga RESOLV

Sejarah RESOLV

RESOLV Panduan Membeli

Penukar Mata Wang RESOLV-ke-Fiat

RESOLV Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Resolv Logo

ResolvHargae(RESOLV)

1 RESOLV ke USD Harga Langsung:

$0.14714
$0.14714$0.14714
-0.36%1D
USD
Resolv (RESOLV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:20:29 (UTC+8)

Resolv (RESOLV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.14414
$ 0.14414$ 0.14414
24J Rendah
$ 0.14929
$ 0.14929$ 0.14929
24J Tinggi

$ 0.14414
$ 0.14414$ 0.14414

$ 0.14929
$ 0.14929$ 0.14929

$ 0.4107949801739206
$ 0.4107949801739206$ 0.4107949801739206

$ 0.12886147198616313
$ 0.12886147198616313$ 0.12886147198616313

+0.08%

-0.36%

-4.06%

-4.06%

Resolv (RESOLV) harga masa nyata ialah $ 0.14707. Sepanjang 24 jam yang lalu, RESOLV didagangkan antara $ 0.14414 rendah dan $ 0.14929 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RESOLV sepanjang masa ialah $ 0.4107949801739206, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.12886147198616313.

Dari segi prestasi jangka pendek, RESOLV telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan -4.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Resolv (RESOLV) Maklumat Pasaran

No.639

$ 41.66M
$ 41.66M$ 41.66M

$ 471.85K
$ 471.85K$ 471.85K

$ 147.07M
$ 147.07M$ 147.07M

283.24M
283.24M 283.24M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

28.32%

ETH

Had Pasaran semasa Resolv ialah $ 41.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 471.85K. Bekalan edaran RESOLV ialah 283.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 147.07M.

Resolv (RESOLV) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Resolv hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005316-0.36%
30 Hari$ -0.024-14.03%
60 Hari$ -0.00457-3.02%
90 Hari$ -0.06616-31.03%
Perubahan Harga Resolv Hari Ini

Hari ini, RESOLV mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0005316 (-0.36%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariResolv

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.024 (-14.03%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Resolv

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RESOLV mengalami perubahan sebanyak $ -0.00457 (-3.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Resolv

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.06616 (-31.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Resolv (RESOLV)?

Semak Resolvhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Resolv (RESOLV)

Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

Resolv tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Resolv pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RESOLV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Resolv di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Resolv anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Resolv Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Resolv (RESOLV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Resolv (RESOLV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Resolv.

Semak Resolv ramalan harga sekarang!

Tokenomik Resolv (RESOLV)

Memahami tokenomik Resolv (RESOLV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RESOLV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Resolv (RESOLV)

Mencari cara membeli Resolv? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Resolv di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RESOLV kepada Mata Wang Tempatan

1 Resolv(RESOLV) ke VND
3,870.14705
1 Resolv(RESOLV) ke AUD
A$0.2191343
1 Resolv(RESOLV) ke GBP
0.1073611
1 Resolv(RESOLV) ke EUR
0.1235388
1 Resolv(RESOLV) ke USD
$0.14707
1 Resolv(RESOLV) ke MYR
RM0.617694
1 Resolv(RESOLV) ke TRY
6.0695789
1 Resolv(RESOLV) ke JPY
¥21.47222
1 Resolv(RESOLV) ke ARS
ARS$215.3281284
1 Resolv(RESOLV) ke RUB
12.2347533
1 Resolv(RESOLV) ke INR
12.94216
1 Resolv(RESOLV) ke IDR
Rp2,410.9832208
1 Resolv(RESOLV) ke KRW
203.1345547
1 Resolv(RESOLV) ke PHP
8.3712244
1 Resolv(RESOLV) ke EGP
￡E.7.0696549
1 Resolv(RESOLV) ke BRL
R$0.779471
1 Resolv(RESOLV) ke CAD
C$0.2014859
1 Resolv(RESOLV) ke BDT
17.913126
1 Resolv(RESOLV) ke NGN
219.8343532
1 Resolv(RESOLV) ke COP
$572.2567235
1 Resolv(RESOLV) ke ZAR
R.2.5531352
1 Resolv(RESOLV) ke UAH
6.0548719
1 Resolv(RESOLV) ke VES
Bs23.5312
1 Resolv(RESOLV) ke CLP
$139.7165
1 Resolv(RESOLV) ke PKR
Rs41.7443488
1 Resolv(RESOLV) ke KZT
79.5825184
1 Resolv(RESOLV) ke THB
฿4.662119
1 Resolv(RESOLV) ke TWD
NT$4.4282777
1 Resolv(RESOLV) ke AED
د.إ0.5397469
1 Resolv(RESOLV) ke CHF
Fr0.1147146
1 Resolv(RESOLV) ke HKD
HK$1.1442046
1 Resolv(RESOLV) ke AMD
֏56.239568
1 Resolv(RESOLV) ke MAD
.د.م1.3192179
1 Resolv(RESOLV) ke MXN
$2.6884396
1 Resolv(RESOLV) ke SAR
ريال0.5515125
1 Resolv(RESOLV) ke PLN
0.5265106
1 Resolv(RESOLV) ke RON
лв0.6279889
1 Resolv(RESOLV) ke SEK
kr1.3574561
1 Resolv(RESOLV) ke BGN
лв0.2426655
1 Resolv(RESOLV) ke HUF
Ft48.3463211
1 Resolv(RESOLV) ke CZK
3.0164057
1 Resolv(RESOLV) ke KWD
د.ك0.04470928
1 Resolv(RESOLV) ke ILS
0.4897431
1 Resolv(RESOLV) ke AOA
Kz134.0645999
1 Resolv(RESOLV) ke BHD
.د.ب0.05529832
1 Resolv(RESOLV) ke BMD
$0.14707
1 Resolv(RESOLV) ke DKK
kr0.9250703
1 Resolv(RESOLV) ke HNL
L3.8576461
1 Resolv(RESOLV) ke MUR
6.6549175
1 Resolv(RESOLV) ke NAD
$2.5546059
1 Resolv(RESOLV) ke NOK
kr1.4368739
1 Resolv(RESOLV) ke NZD
$0.2456069
1 Resolv(RESOLV) ke PAB
B/.0.14707
1 Resolv(RESOLV) ke PGK
K0.6147526
1 Resolv(RESOLV) ke QAR
ر.ق0.5353348
1 Resolv(RESOLV) ke RSD
дин.14.5378695

Resolv Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Resolv, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Resolv Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Resolv

Berapakah nilai Resolv (RESOLV) hari ini?
Harga langsung RESOLV dalam USD ialah 0.14707 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RESOLV ke USD?
Harga semasa RESOLV ke USD ialah $ 0.14707. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Resolv?
Had pasaran untuk RESOLV ialah $ 41.66M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RESOLV?
Bekalan edaran RESOLV ialah 283.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RESOLV?
RESOLV mencapai harga ATH sebanyak 0.4107949801739206 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RESOLV?
RESOLV melihat harga ATL sebanyak 0.12886147198616313 USD.
Berapakah jumlah dagangan RESOLV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RESOLVialah $ 471.85K USD.
Adakah RESOLV akan naik lebih tinggi tahun ini?
RESOLV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RESOLVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:20:29 (UTC+8)

Resolv (RESOLV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator RESOLV-ke-USD

Jumlah

RESOLV
RESOLV
USD
USD

1 RESOLV = 0.14707 USD

Berdagang RESOLV

RESOLVUSDT
$0.14714
$0.14714$0.14714
-0.38%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan