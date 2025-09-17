Apakah itu Resolv (RESOLV)

Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

Tokenomik Resolv (RESOLV)

Memahami tokenomik Resolv (RESOLV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RESOLV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Resolv Berapakah nilai Resolv (RESOLV) hari ini? Harga langsung RESOLV dalam USD ialah 0.14707 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RESOLV ke USD? $ 0.14707 . Lihat Harga semasa RESOLV ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Resolv? Had pasaran untuk RESOLV ialah $ 41.66M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RESOLV? Bekalan edaran RESOLV ialah 283.24M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RESOLV? RESOLV mencapai harga ATH sebanyak 0.4107949801739206 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RESOLV? RESOLV melihat harga ATL sebanyak 0.12886147198616313 USD . Berapakah jumlah dagangan RESOLV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RESOLVialah $ 471.85K USD . Adakah RESOLV akan naik lebih tinggi tahun ini? RESOLV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RESOLVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Resolv (RESOLV) Kemas Kini Industri Penting

