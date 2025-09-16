Apakah itu Renewable Energy (RET)

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

Tokenomik Renewable Energy (RET)

Memahami tokenomik Renewable Energy (RET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Renewable Energy Berapakah nilai Renewable Energy (RET) hari ini? Harga langsung RET dalam USD ialah 0.00000000002839 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RET ke USD? $ 0.00000000002839 . Lihat Harga semasa RET ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Renewable Energy? Had pasaran untuk RET ialah $ 571.14K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RET? Bekalan edaran RET ialah 20,117.71T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RET? RET mencapai harga ATH sebanyak 0.000000000985108983 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RET? RET melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan RET? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RETialah $ 23.90K USD . Adakah RET akan naik lebih tinggi tahun ini? RET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

