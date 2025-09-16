Lagi Mengenai RETARDIO

RETARDIOHargae(RETARDIO)

1 RETARDIO ke USD Harga Langsung:

$0.01512
0.00%1D
USD
RETARDIO (RETARDIO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:04:56 (UTC+8)

RETARDIO (RETARDIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01512
24J Rendah
$ 0.01512
24J Tinggi

$ 0.01512
$ 0.01512
$ 0.24208341891525217
$ 0.010155685961242984
0.00%

0.00%

-6.09%

-6.09%

RETARDIO (RETARDIO) harga masa nyata ialah $ 0.01512. Sepanjang 24 jam yang lalu, RETARDIO didagangkan antara $ 0.01512 rendah dan $ 0.01512 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RETARDIO sepanjang masa ialah $ 0.24208341891525217, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.010155685961242984.

Dari segi prestasi jangka pendek, RETARDIO telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -6.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RETARDIO (RETARDIO) Maklumat Pasaran

No.1021

$ 14.75M
$ 0.00
$ 15.12M
975.67M
1,000,000,000
999,671,379
97.56%

SOL

Had Pasaran semasa RETARDIO ialah $ 14.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran RETARDIO ialah 975.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999671379. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.12M.

RETARDIO (RETARDIO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk RETARDIO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00639-29.71%
60 Hari$ -0.0069-31.34%
90 Hari$ -0.00507-25.12%
Perubahan Harga RETARDIO Hari Ini

Hari ini, RETARDIO mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRETARDIO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00639 (-29.71%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari RETARDIO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RETARDIO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0069 (-31.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari RETARDIO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00507 (-25.12%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga RETARDIO (RETARDIO)?

Semak RETARDIOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu RETARDIO (RETARDIO)

A memecoin with clown elements has NFTs on Solana.

RETARDIO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus RETARDIO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RETARDIO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang RETARDIO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian RETARDIO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

RETARDIO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RETARDIO (RETARDIO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RETARDIO (RETARDIO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RETARDIO.

Semak RETARDIO ramalan harga sekarang!

Tokenomik RETARDIO (RETARDIO)

Memahami tokenomik RETARDIO (RETARDIO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RETARDIO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli RETARDIO (RETARDIO)

Mencari cara membeli RETARDIO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah RETARDIO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RETARDIO kepada Mata Wang Tempatan

1 RETARDIO(RETARDIO) ke VND
397.8828
1 RETARDIO(RETARDIO) ke AUD
A$0.0225288
1 RETARDIO(RETARDIO) ke GBP
0.0110376
1 RETARDIO(RETARDIO) ke EUR
0.0127008
1 RETARDIO(RETARDIO) ke USD
$0.01512
1 RETARDIO(RETARDIO) ke MYR
RM0.063504
1 RETARDIO(RETARDIO) ke TRY
0.6241536
1 RETARDIO(RETARDIO) ke JPY
¥2.20752
1 RETARDIO(RETARDIO) ke ARS
ARS$22.1051376
1 RETARDIO(RETARDIO) ke RUB
1.257984
1 RETARDIO(RETARDIO) ke INR
1.3304088
1 RETARDIO(RETARDIO) ke IDR
Rp247.8688128
1 RETARDIO(RETARDIO) ke KRW
20.8838952
1 RETARDIO(RETARDIO) ke PHP
0.858816
1 RETARDIO(RETARDIO) ke EGP
￡E.0.7268184
1 RETARDIO(RETARDIO) ke BRL
R$0.0802872
1 RETARDIO(RETARDIO) ke CAD
C$0.0207144
1 RETARDIO(RETARDIO) ke BDT
1.841616
1 RETARDIO(RETARDIO) ke NGN
22.6007712
1 RETARDIO(RETARDIO) ke COP
$58.832676
1 RETARDIO(RETARDIO) ke ZAR
R.0.2621808
1 RETARDIO(RETARDIO) ke UAH
0.6224904
1 RETARDIO(RETARDIO) ke VES
Bs2.4192
1 RETARDIO(RETARDIO) ke CLP
$14.34888
1 RETARDIO(RETARDIO) ke PKR
Rs4.2916608
1 RETARDIO(RETARDIO) ke KZT
8.1817344
1 RETARDIO(RETARDIO) ke THB
฿0.4790016
1 RETARDIO(RETARDIO) ke TWD
NT$0.4548096
1 RETARDIO(RETARDIO) ke AED
د.إ0.0554904
1 RETARDIO(RETARDIO) ke CHF
Fr0.0117936
1 RETARDIO(RETARDIO) ke HKD
HK$0.1176336
1 RETARDIO(RETARDIO) ke AMD
֏5.781888
1 RETARDIO(RETARDIO) ke MAD
.د.م0.1356264
1 RETARDIO(RETARDIO) ke MXN
$0.2768472
1 RETARDIO(RETARDIO) ke SAR
ريال0.0567
1 RETARDIO(RETARDIO) ke PLN
0.0542808
1 RETARDIO(RETARDIO) ke RON
лв0.0645624
1 RETARDIO(RETARDIO) ke SEK
kr0.1395576
1 RETARDIO(RETARDIO) ke BGN
лв0.024948
1 RETARDIO(RETARDIO) ke HUF
Ft4.9687344
1 RETARDIO(RETARDIO) ke CZK
0.3102624
1 RETARDIO(RETARDIO) ke KWD
د.ك0.00459648
1 RETARDIO(RETARDIO) ke ILS
0.0503496
1 RETARDIO(RETARDIO) ke AOA
Kz13.7829384
1 RETARDIO(RETARDIO) ke BHD
.د.ب0.00570024
1 RETARDIO(RETARDIO) ke BMD
$0.01512
1 RETARDIO(RETARDIO) ke DKK
kr0.0951048
1 RETARDIO(RETARDIO) ke HNL
L0.3965976
1 RETARDIO(RETARDIO) ke MUR
0.68418
1 RETARDIO(RETARDIO) ke NAD
$0.2626344
1 RETARDIO(RETARDIO) ke NOK
kr0.1477224
1 RETARDIO(RETARDIO) ke NZD
$0.0252504
1 RETARDIO(RETARDIO) ke PAB
B/.0.01512
1 RETARDIO(RETARDIO) ke PGK
K0.0632016
1 RETARDIO(RETARDIO) ke QAR
ر.ق0.0550368
1 RETARDIO(RETARDIO) ke RSD
дин.1.4947632

RETARDIO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang RETARDIO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web RETARDIO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RETARDIO

Berapakah nilai RETARDIO (RETARDIO) hari ini?
Harga langsung RETARDIO dalam USD ialah 0.01512 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RETARDIO ke USD?
Harga semasa RETARDIO ke USD ialah $ 0.01512. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RETARDIO?
Had pasaran untuk RETARDIO ialah $ 14.75M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RETARDIO?
Bekalan edaran RETARDIO ialah 975.67M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RETARDIO?
RETARDIO mencapai harga ATH sebanyak 0.24208341891525217 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RETARDIO?
RETARDIO melihat harga ATL sebanyak 0.010155685961242984 USD.
Berapakah jumlah dagangan RETARDIO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RETARDIOialah $ 0.00 USD.
Adakah RETARDIO akan naik lebih tinggi tahun ini?
RETARDIO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RETARDIOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:04:56 (UTC+8)

RETARDIO (RETARDIO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator RETARDIO-ke-USD

Jumlah

RETARDIO
RETARDIO
USD
USD

1 RETARDIO = 0.01512 USD

Berdagang RETARDIO

RETARDIOUSDT
$0.01512
$0.01512$0.01512
0.00%

