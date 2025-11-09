Revive Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Revive Finance (REVIVE) hari ini ialah $ 0.00079, dengan 36.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa REVIVE kepada USD penukaran adalah $ 0.00079 setiap REVIVE.

Revive Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- REVIVE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, REVIVE didagangkan antara $ 0.000576 (rendah) dan $ 0.000929 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, REVIVE dipindahkan -0.76% dalam sejam terakhir dan +231.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.24K.

Revive Finance (REVIVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 2.24K$ 2.24K $ 2.24K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 790.00K$ 790.00K $ 790.00K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam APTOS

