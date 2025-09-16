Apakah itu REVOX (REX)

REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

Tokenomik REVOX (REX)

Memahami tokenomik REVOX (REX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

REVOX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang REVOX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai REVOX Berapakah nilai REVOX (REX) hari ini? Harga langsung REX dalam USD ialah 0.065537 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa REX ke USD? $ 0.065537 . Lihat Harga semasa REX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran REVOX? Had pasaran untuk REX ialah $ 127.90M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran REX? Bekalan edaran REX ialah 1.95B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REX? REX mencapai harga ATH sebanyak 0.21081231238040127 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REX? REX melihat harga ATL sebanyak 0.004696973482696565 USD . Berapakah jumlah dagangan REX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REXialah $ 65.34K USD . Adakah REX akan naik lebih tinggi tahun ini? REX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

REVOX (REX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

