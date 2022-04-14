Tokenomik REVOX (REX)

Lihat cerapan utama tentang REVOX (REX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
REVOX (REX) Maklumat

REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

Laman Web Rasmi:
https://www.revox.ai/
Kertas putih:
https://docs.revox.ai/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE

REVOX (REX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk REVOX (REX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 97.19M
Jumlah Bekalan:
$ 3.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.95B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 149.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.082924
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.004696973482696565
Harga Semasa:
$ 0.0498
Tokenomik REVOX (REX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik REVOX (REX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token REX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token REX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik REX, terokai REX harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.