Renzo Logo

RenzoHargae(REZ)

1 REZ ke USD Harga Langsung:

$0.011432
+1.92%1D
USD
Renzo (REZ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:05:03 (UTC+8)

Renzo (REZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01103
24J Rendah
$ 0.011597
24J Tinggi

$ 0.01103
$ 0.011597
$ 0.2638121338397925
$ 0.007039903655216518
-0.29%

+1.92%

-0.64%

-0.64%

Renzo (REZ) harga masa nyata ialah $ 0.011434. Sepanjang 24 jam yang lalu, REZ didagangkan antara $ 0.01103 rendah dan $ 0.011597 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REZ sepanjang masa ialah $ 0.2638121338397925, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.007039903655216518.

Dari segi prestasi jangka pendek, REZ telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, +1.92% dalam 24 jam dan -0.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Renzo (REZ) Maklumat Pasaran

No.617

$ 44.73M
$ 589.07K
$ 114.34M
3.91B
10,000,000,000
10,000,000,000
39.12%

ETH

Had Pasaran semasa Renzo ialah $ 44.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 589.07K. Bekalan edaran REZ ialah 3.91B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 114.34M.

Renzo (REZ) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Renzo hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00021536+1.92%
30 Hari$ -0.002784-19.59%
60 Hari$ -0.001814-13.70%
90 Hari$ +0.002647+30.12%
Perubahan Harga Renzo Hari Ini

Hari ini, REZ mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00021536 (+1.92%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRenzo

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002784 (-19.59%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Renzo

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, REZ mengalami perubahan sebanyak $ -0.001814 (-13.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Renzo

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.002647 (+30.12%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Renzo (REZ)?

Semak Renzohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Renzo (REZ)

Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

Renzo tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Renzo pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak REZ ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Renzo di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Renzo anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Renzo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Renzo (REZ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Renzo (REZ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Renzo.

Semak Renzo ramalan harga sekarang!

Tokenomik Renzo (REZ)

Memahami tokenomik Renzo (REZ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REZ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Renzo (REZ)

Mencari cara membeli Renzo? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Renzo di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

REZ kepada Mata Wang Tempatan

Renzo Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Renzo, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Renzo Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Renzo

Berapakah nilai Renzo (REZ) hari ini?
Harga langsung REZ dalam USD ialah 0.011434 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa REZ ke USD?
Harga semasa REZ ke USD ialah $ 0.011434. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Renzo?
Had pasaran untuk REZ ialah $ 44.73M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran REZ?
Bekalan edaran REZ ialah 3.91B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REZ?
REZ mencapai harga ATH sebanyak 0.2638121338397925 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REZ?
REZ melihat harga ATL sebanyak 0.007039903655216518 USD.
Berapakah jumlah dagangan REZ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REZialah $ 589.07K USD.
Adakah REZ akan naik lebih tinggi tahun ini?
REZ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REZramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:05:03 (UTC+8)

Renzo (REZ) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

