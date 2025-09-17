Lagi Mengenai RFRM

Reform DAO Logo

Reform DAOHargae(RFRM)

1 RFRM ke USD Harga Langsung:

$0.0215
$0.0215$0.0215
0.00%1D
USD
Reform DAO (RFRM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:53:15 (UTC+8)

Reform DAO (RFRM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0213
$ 0.0213$ 0.0213
24J Rendah
$ 0.0216
$ 0.0216$ 0.0216
24J Tinggi

$ 0.0213
$ 0.0213$ 0.0213

$ 0.0216
$ 0.0216$ 0.0216

$ 0.6698675534266594
$ 0.6698675534266594$ 0.6698675534266594

$ 0.02133615429892256
$ 0.02133615429892256$ 0.02133615429892256

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Reform DAO (RFRM) harga masa nyata ialah $ 0.0215. Sepanjang 24 jam yang lalu, RFRM didagangkan antara $ 0.0213 rendah dan $ 0.0216 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RFRM sepanjang masa ialah $ 0.6698675534266594, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02133615429892256.

Dari segi prestasi jangka pendek, RFRM telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Reform DAO (RFRM) Maklumat Pasaran

No.4186

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.39K
$ 55.39K$ 55.39K

$ 21.50M
$ 21.50M$ 21.50M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Reform DAO ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.39K. Bekalan edaran RFRM ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.50M.

Reform DAO (RFRM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Reform DAO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.0038-15.02%
60 Hari$ -0.0061-22.11%
90 Hari$ -0.0108-33.44%
Perubahan Harga Reform DAO Hari Ini

Hari ini, RFRM mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariReform DAO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0038 (-15.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Reform DAO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RFRM mengalami perubahan sebanyak $ -0.0061 (-22.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Reform DAO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0108 (-33.44%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Reform DAO (RFRM)?

Semak Reform DAOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Reform DAO (RFRM)

Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

Reform DAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Reform DAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RFRM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Reform DAO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Reform DAO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Reform DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Reform DAO (RFRM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Reform DAO (RFRM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Reform DAO.

Semak Reform DAO ramalan harga sekarang!

Tokenomik Reform DAO (RFRM)

Memahami tokenomik Reform DAO (RFRM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RFRM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Reform DAO (RFRM)

Mencari cara membeli Reform DAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Reform DAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Reform DAO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Reform DAO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Reform DAO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Reform DAO

Berapakah nilai Reform DAO (RFRM) hari ini?
Harga langsung RFRM dalam USD ialah 0.0215 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RFRM ke USD?
Harga semasa RFRM ke USD ialah $ 0.0215. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Reform DAO?
Had pasaran untuk RFRM ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RFRM?
Bekalan edaran RFRM ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RFRM?
RFRM mencapai harga ATH sebanyak 0.6698675534266594 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RFRM?
RFRM melihat harga ATL sebanyak 0.02133615429892256 USD.
Berapakah jumlah dagangan RFRM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RFRMialah $ 55.39K USD.
Adakah RFRM akan naik lebih tinggi tahun ini?
RFRM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RFRMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:53:15 (UTC+8)

Penafian

