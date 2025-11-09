RHEA Harga Hari Ini

Harga langsung RHEA (RHEA) hari ini ialah $ 0.03637, dengan 0.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RHEA kepada USD penukaran adalah $ 0.03637 setiap RHEA.

RHEA kini berada pada kedudukan #1248 mengikut permodalan pasaran pada $ 7.27M, dengan bekalan edaran sebanyak 200.00M RHEA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RHEA didagangkan antara $ 0.03248 (rendah) dan $ 0.04093 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.11587934887394663, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.013327583514416869.

Dalam prestasi jangka pendek, RHEA dipindahkan +2.42% dalam sejam terakhir dan +82.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 186.01K.

RHEA (RHEA) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1248 Modal Pasaran $ 7.27M$ 7.27M $ 7.27M Kelantangan (24J) $ 186.01K$ 186.01K $ 186.01K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.37M$ 36.37M $ 36.37M Bekalan Peredaran 200.00M 200.00M 200.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 20.00% Rantaian Blok Awam NEAR

Had Pasaran semasa RHEA ialah $ 7.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 186.01K. Bekalan edaran RHEA ialah 200.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.37M.