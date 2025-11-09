BursaDEX+
Harga RHEA langsung hari ini ialah 0.03637 USD.RHEA modal pasaran ialah 7,274,000 USD.

RHEA Harga (RHEA)

1 RHEA ke USD Harga Langsung:

$0.03637
-0.32%1D
USD
RHEA (RHEA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:47:54 (UTC+8)

RHEA Harga Hari Ini

Harga langsung RHEA (RHEA) hari ini ialah $ 0.03637, dengan 0.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RHEA kepada USD penukaran adalah $ 0.03637 setiap RHEA.

RHEA kini berada pada kedudukan #1248 mengikut permodalan pasaran pada $ 7.27M, dengan bekalan edaran sebanyak 200.00M RHEA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RHEA didagangkan antara $ 0.03248 (rendah) dan $ 0.04093 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.11587934887394663, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.013327583514416869.

Dalam prestasi jangka pendek, RHEA dipindahkan +2.42% dalam sejam terakhir dan +82.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 186.01K.

RHEA (RHEA) Maklumat Pasaran

No.1248

$ 7.27M
$ 186.01K
$ 36.37M
200.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.00%

NEAR

Had Pasaran semasa RHEA ialah $ 7.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 186.01K. Bekalan edaran RHEA ialah 200.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.37M.

RHEA Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03248
24J Rendah
$ 0.04093
24J Tinggi

$ 0.03248
$ 0.04093
$ 0.11587934887394663
$ 0.013327583514416869
+2.42%

-0.32%

+82.76%

+82.76%

RHEA (RHEA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk RHEA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001168-0.32%
30 Hari$ +0.00869+31.39%
60 Hari$ -0.00109-2.91%
90 Hari$ -0.04188-53.53%
Perubahan Harga RHEA Hari Ini

Hari ini, RHEA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001168 (-0.32%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRHEA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00869 (+31.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari RHEA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RHEA mengalami perubahan sebanyak $ -0.00109 (-2.91%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari RHEA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.04188 (-53.53%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga RHEA (RHEA)?

Semak RHEAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk RHEA

Cerapan dipacu AI yang menganalisis RHEA pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga RHEA?

RHEA token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Token utility and adoption within the RHEA ecosystem
4. Partnership announcements and development updates
5. Supply dynamics and tokenomics

Mengapa orang ingin tahu harga RHEA hari ini?

People want to know RHEA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market opportunities, assessing investment timing, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders execute buy/sell orders effectively.

Ramalan Harga untuk RHEA

RHEA (RHEA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RHEA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
RHEA (RHEA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga RHEA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga RHEA yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk RHEA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik RHEA Ramalan Harga.

Perihal RHEA

RHEA (RHEA) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to provide a decentralized platform for the creation and execution of smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into lines of code. The RHEA token is primarily used within its ecosystem to pay for transaction fees and computational services. The token operates on a proof-of-stake consensus model, which allows holders to earn rewards by staking their tokens to help secure the network. RHEA's supply and issuance model is fixed, with a predetermined number of tokens created at the inception of the network.

Bagaimana untuk membeli & Melabur RHEA dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan RHEA? Membeli RHEA adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli RHEA. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan RHEA (RHEA) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 200.00M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan RHEA akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan RHEA

Memiliki RHEA membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli RHEA (RHEA) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu RHEA (RHEA)

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

RHEA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang RHEA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web RHEA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RHEA

Berapakah nilai 1 RHEA pada tahun 2030?
Jika RHEA berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga RHEA berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:47:54 (UTC+8)

RHEA (RHEA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang RHEA

RHEA USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek RHEA dengan leveraj. Terokai RHEA dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan RHEA (RHEA) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga RHEA langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
RHEA/USDT
$0.03637
$0.03637$0.03637
-0.27%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

