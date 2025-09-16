RibusHargae(RIB)
Ribus (RIB) harga masa nyata ialah $ 0.00685. Sepanjang 24 jam yang lalu, RIB didagangkan antara $ 0.0067 rendah dan $ 0.007881 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RIB sepanjang masa ialah $ 0.1210085728693882, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004159623286186239.
Dari segi prestasi jangka pendek, RIB telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +2.23% dalam 24 jam dan -8.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Ribus ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 14.36K. Bekalan edaran RIB ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 295510000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.06M.
Jejaki perubahan harga untuk Ribus hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00014942
|+2.23%
|30 Hari
|$ +0.00005
|+0.73%
|60 Hari
|$ +0.000528
|+8.35%
|90 Hari
|$ +0.001349
|+24.52%
Hari ini, RIB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00014942 (+2.23%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00005 (+0.73%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RIB mengalami perubahan sebanyak $ +0.000528 (+8.35%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.001349 (+24.52%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ribus (RIB)?
Semak Ribushalaman Sejarah Harga sekarang.
Ribus’s Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe.
Ribus tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.
Selain itu, anda boleh:-
- Semak RIB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ribus di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.
Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ribus anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.
Berapakah nilai Ribus (RIB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ribus (RIB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ribus.
Semak Ribus ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Ribus (RIB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RIB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
Mencari cara membeli Ribus? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ribus di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ribus, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.
Jumlah
1 RIB = 0.00685 USD
-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan