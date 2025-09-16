Lagi Mengenai RIB

Ribus Logo

RibusHargae(RIB)

1 RIB ke USD Harga Langsung:

Ribus (RIB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:05:17 (UTC+8)

Ribus (RIB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

0.00%

+2.23%

-8.90%

-8.90%

Ribus (RIB) harga masa nyata ialah $ 0.00685. Sepanjang 24 jam yang lalu, RIB didagangkan antara $ 0.0067 rendah dan $ 0.007881 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RIB sepanjang masa ialah $ 0.1210085728693882, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004159623286186239.

Dari segi prestasi jangka pendek, RIB telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +2.23% dalam 24 jam dan -8.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ribus (RIB) Maklumat Pasaran

No.5605

0.00%

MATIC

Had Pasaran semasa Ribus ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 14.36K. Bekalan edaran RIB ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 295510000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.06M.

Ribus (RIB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ribus hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00014942+2.23%
30 Hari$ +0.00005+0.73%
60 Hari$ +0.000528+8.35%
90 Hari$ +0.001349+24.52%
Perubahan Harga Ribus Hari Ini

Hari ini, RIB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00014942 (+2.23%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRibus

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00005 (+0.73%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ribus

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RIB mengalami perubahan sebanyak $ +0.000528 (+8.35%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ribus

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.001349 (+24.52%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ribus (RIB)?

Semak Ribushalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ribus (RIB)

Ribus’s Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe.

Ribus tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ribus pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RIB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ribus di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ribus anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ribus Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ribus (RIB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ribus (RIB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ribus.

Semak Ribus ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ribus (RIB)

Memahami tokenomik Ribus (RIB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RIB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ribus (RIB)

Mencari cara membeli Ribus? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ribus di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RIB kepada Mata Wang Tempatan

1 Ribus(RIB) ke VND
180.25775
1 Ribus(RIB) ke AUD
A$0.0102065
1 Ribus(RIB) ke GBP
0.0050005
1 Ribus(RIB) ke EUR
0.005754
1 Ribus(RIB) ke USD
$0.00685
1 Ribus(RIB) ke MYR
RM0.02877
1 Ribus(RIB) ke TRY
0.282768
1 Ribus(RIB) ke JPY
¥1.0001
1 Ribus(RIB) ke ARS
ARS$10.014563
1 Ribus(RIB) ke RUB
0.56992
1 Ribus(RIB) ke INR
0.6027315
1 Ribus(RIB) ke IDR
Rp112.295064
1 Ribus(RIB) ke KRW
9.4612885
1 Ribus(RIB) ke PHP
0.38908
1 Ribus(RIB) ke EGP
￡E.0.3292795
1 Ribus(RIB) ke BRL
R$0.0363735
1 Ribus(RIB) ke CAD
C$0.0093845
1 Ribus(RIB) ke BDT
0.83433
1 Ribus(RIB) ke NGN
10.239106
1 Ribus(RIB) ke COP
$26.6536925
1 Ribus(RIB) ke ZAR
R.0.118779
1 Ribus(RIB) ke UAH
0.2820145
1 Ribus(RIB) ke VES
Bs1.096
1 Ribus(RIB) ke CLP
$6.50065
1 Ribus(RIB) ke PKR
Rs1.944304
1 Ribus(RIB) ke KZT
3.706672
1 Ribus(RIB) ke THB
฿0.217008
1 Ribus(RIB) ke TWD
NT$0.206048
1 Ribus(RIB) ke AED
د.إ0.0251395
1 Ribus(RIB) ke CHF
Fr0.005343
1 Ribus(RIB) ke HKD
HK$0.053293
1 Ribus(RIB) ke AMD
֏2.61944
1 Ribus(RIB) ke MAD
.د.م0.0614445
1 Ribus(RIB) ke MXN
$0.1254235
1 Ribus(RIB) ke SAR
ريال0.0256875
1 Ribus(RIB) ke PLN
0.0245915
1 Ribus(RIB) ke RON
лв0.0292495
1 Ribus(RIB) ke SEK
kr0.0632255
1 Ribus(RIB) ke BGN
лв0.0113025
1 Ribus(RIB) ke HUF
Ft2.251047
1 Ribus(RIB) ke CZK
0.140562
1 Ribus(RIB) ke KWD
د.ك0.0020824
1 Ribus(RIB) ke ILS
0.0228105
1 Ribus(RIB) ke AOA
Kz6.2442545
1 Ribus(RIB) ke BHD
.د.ب0.00258245
1 Ribus(RIB) ke BMD
$0.00685
1 Ribus(RIB) ke DKK
kr0.0430865
1 Ribus(RIB) ke HNL
L0.1796755
1 Ribus(RIB) ke MUR
0.3099625
1 Ribus(RIB) ke NAD
$0.1189845
1 Ribus(RIB) ke NOK
kr0.0669245
1 Ribus(RIB) ke NZD
$0.0114395
1 Ribus(RIB) ke PAB
B/.0.00685
1 Ribus(RIB) ke PGK
K0.028633
1 Ribus(RIB) ke QAR
ر.ق0.024934
1 Ribus(RIB) ke RSD
дин.0.677191

Ribus Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ribus, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ribus Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ribus

Berapakah nilai Ribus (RIB) hari ini?
Harga langsung RIB dalam USD ialah 0.00685 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RIB ke USD?
Harga semasa RIB ke USD ialah $ 0.00685. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ribus?
Had pasaran untuk RIB ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RIB?
Bekalan edaran RIB ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RIB?
RIB mencapai harga ATH sebanyak 0.1210085728693882 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RIB?
RIB melihat harga ATL sebanyak 0.004159623286186239 USD.
Berapakah jumlah dagangan RIB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RIBialah $ 14.36K USD.
Adakah RIB akan naik lebih tinggi tahun ini?
RIB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RIBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:05:17 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

