RICE AI Harga Hari Ini

Harga langsung RICE AI (RICE) hari ini ialah $ 0.03071, dengan 9.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RICE kepada USD penukaran adalah $ 0.03071 setiap RICE.

RICE AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- RICE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RICE didagangkan antara $ 0.02603 (rendah) dan $ 0.03288 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, RICE dipindahkan +4.99% dalam sejam terakhir dan -17.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 72.00K.

RICE AI (RICE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 72.00K$ 72.00K $ 72.00K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.71M$ 30.71M $ 30.71M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa RICE AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 72.00K. Bekalan edaran RICE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.71M.