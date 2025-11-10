Tokenomik RICE AI (RICE)

Tokenomik RICE AI (RICE)

Lihat cerapan utama tentang RICE AI (RICE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
RICE AI (RICE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk RICE AI (RICE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 27.91M
$ 27.91M$ 27.91M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.278
$ 0.278$ 0.278
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.02791
$ 0.02791$ 0.02791

RICE AI (RICE) Maklumat

RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.

Laman Web Rasmi:
https://www.riceai.xyz/
Kertas putih:
https://rice-ai.gitbook.io/home
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xb5761f36fdfe2892f1b54bc8ee8babb2a1b698d3

Tokenomik RICE AI (RICE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik RICE AI (RICE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RICE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RICE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RICE, terokai RICE harga langsung token!

