Ostrich Harga Hari Ini

Harga langsung Ostrich (RICH) hari ini ialah $ 3.1, dengan 1.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RICH kepada USD penukaran adalah $ 3.1 setiap RICH.

Ostrich kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- RICH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RICH didagangkan antara $ 3.1 (rendah) dan $ 3.172 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, RICH dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +2.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.53K.

Ostrich (RICH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 2.53K$ 2.53K $ 2.53K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 310.00M$ 310.00M $ 310.00M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Rantaian Blok Awam ARB

Had Pasaran semasa Ostrich ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.53K. Bekalan edaran RICH ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 310.00M.