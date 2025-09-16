Lagi Mengenai RINGAI

Ring AI Logo

Ring AIHargae(RINGAI)

1 RINGAI ke USD Harga Langsung:

$0.00513
+15.54%1D
USD
Ring AI (RINGAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:46:40 (UTC+8)

Ring AI (RINGAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00439
24J Rendah
$ 0.00513
24J Tinggi

$ 0.00439
$ 0.00513
$ 0.8774047729237169
$ 0.003936094978590966
+6.87%

+15.54%

-8.72%

-8.72%

Ring AI (RINGAI) harga masa nyata ialah $ 0.00513. Sepanjang 24 jam yang lalu, RINGAI didagangkan antara $ 0.00439 rendah dan $ 0.00513 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RINGAI sepanjang masa ialah $ 0.8774047729237169, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003936094978590966.

Dari segi prestasi jangka pendek, RINGAI telah berubah sebanyak +6.87% sejak sejam yang lalu, +15.54% dalam 24 jam dan -8.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ring AI (RINGAI) Maklumat Pasaran

No.4722

$ 0.00
$ 449.95
$ 513.00K
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Ring AI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 449.95. Bekalan edaran RINGAI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 513.00K.

Ring AI (RINGAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ring AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00069+15.54%
30 Hari$ -0.00466-47.60%
60 Hari$ -0.0033-39.15%
90 Hari$ -0.00493-49.01%
Perubahan Harga Ring AI Hari Ini

Hari ini, RINGAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00069 (+15.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRing AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00466 (-47.60%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ring AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RINGAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0033 (-39.15%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ring AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00493 (-49.01%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ring AI (RINGAI)?

Semak Ring AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ring AI (RINGAI)

Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents.

Ring AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ring AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RINGAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ring AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ring AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ring AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ring AI (RINGAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ring AI (RINGAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ring AI.

Semak Ring AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ring AI (RINGAI)

Memahami tokenomik Ring AI (RINGAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RINGAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ring AI (RINGAI)

Mencari cara membeli Ring AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ring AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RINGAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Ring AI(RINGAI) ke VND
134.99595
1 Ring AI(RINGAI) ke AUD
A$0.0076437
1 Ring AI(RINGAI) ke GBP
0.0037449
1 Ring AI(RINGAI) ke EUR
0.0043092
1 Ring AI(RINGAI) ke USD
$0.00513
1 Ring AI(RINGAI) ke MYR
RM0.021546
1 Ring AI(RINGAI) ke TRY
0.2117664
1 Ring AI(RINGAI) ke JPY
¥0.74898
1 Ring AI(RINGAI) ke ARS
ARS$7.4999574
1 Ring AI(RINGAI) ke RUB
0.4250205
1 Ring AI(RINGAI) ke INR
0.4516965
1 Ring AI(RINGAI) ke IDR
Rp84.0983472
1 Ring AI(RINGAI) ke KRW
7.0856073
1 Ring AI(RINGAI) ke PHP
0.2922561
1 Ring AI(RINGAI) ke EGP
￡E.0.2468556
1 Ring AI(RINGAI) ke BRL
R$0.0272403
1 Ring AI(RINGAI) ke CAD
C$0.0070281
1 Ring AI(RINGAI) ke BDT
0.624834
1 Ring AI(RINGAI) ke NGN
7.6681188
1 Ring AI(RINGAI) ke COP
$20.0390625
1 Ring AI(RINGAI) ke ZAR
R.0.0890568
1 Ring AI(RINGAI) ke UAH
0.2112021
1 Ring AI(RINGAI) ke VES
Bs0.8208
1 Ring AI(RINGAI) ke CLP
$4.86837
1 Ring AI(RINGAI) ke PKR
Rs1.4560992
1 Ring AI(RINGAI) ke KZT
2.7759456
1 Ring AI(RINGAI) ke THB
฿0.1625697
1 Ring AI(RINGAI) ke TWD
NT$0.1544643
1 Ring AI(RINGAI) ke AED
د.إ0.0188271
1 Ring AI(RINGAI) ke CHF
Fr0.0040014
1 Ring AI(RINGAI) ke HKD
HK$0.0399114
1 Ring AI(RINGAI) ke AMD
֏1.961712
1 Ring AI(RINGAI) ke MAD
.د.م0.0460161
1 Ring AI(RINGAI) ke MXN
$0.0940842
1 Ring AI(RINGAI) ke SAR
ريال0.0192375
1 Ring AI(RINGAI) ke PLN
0.0184167
1 Ring AI(RINGAI) ke RON
лв0.0219564
1 Ring AI(RINGAI) ke SEK
kr0.0474012
1 Ring AI(RINGAI) ke BGN
лв0.0084645
1 Ring AI(RINGAI) ke HUF
Ft1.691361
1 Ring AI(RINGAI) ke CZK
0.1055241
1 Ring AI(RINGAI) ke KWD
د.ك0.00156465
1 Ring AI(RINGAI) ke ILS
0.0171342
1 Ring AI(RINGAI) ke AOA
Kz4.6763541
1 Ring AI(RINGAI) ke BHD
.د.ب0.00193401
1 Ring AI(RINGAI) ke BMD
$0.00513
1 Ring AI(RINGAI) ke DKK
kr0.0323703
1 Ring AI(RINGAI) ke HNL
L0.1345599
1 Ring AI(RINGAI) ke MUR
0.2321325
1 Ring AI(RINGAI) ke NAD
$0.0891081
1 Ring AI(RINGAI) ke NOK
kr0.0502227
1 Ring AI(RINGAI) ke NZD
$0.0085671
1 Ring AI(RINGAI) ke PAB
B/.0.00513
1 Ring AI(RINGAI) ke PGK
K0.0214434
1 Ring AI(RINGAI) ke QAR
ر.ق0.0186732
1 Ring AI(RINGAI) ke RSD
дин.0.5083317

Ring AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ring AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ring AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ring AI

Berapakah nilai Ring AI (RINGAI) hari ini?
Harga langsung RINGAI dalam USD ialah 0.00513 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RINGAI ke USD?
Harga semasa RINGAI ke USD ialah $ 0.00513. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ring AI?
Had pasaran untuk RINGAI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RINGAI?
Bekalan edaran RINGAI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RINGAI?
RINGAI mencapai harga ATH sebanyak 0.8774047729237169 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RINGAI?
RINGAI melihat harga ATL sebanyak 0.003936094978590966 USD.
Berapakah jumlah dagangan RINGAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RINGAIialah $ 449.95 USD.
Adakah RINGAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
RINGAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RINGAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:46:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

