Tokenomik Realio (RIO)
Realio (RIO) Maklumat
$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.
Realio (RIO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Realio (RIO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Struktur Token Mendalam bagi Realio (RIO)
Terokai lebih mendalam tentang cara token RIO dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
A comprehensive review of available data sources did not yield a detailed, structured breakdown of Realio Network's token economics, including issuance, allocation, usage/incentive, locking, and unlocking mechanisms. No unlock schedules, allocation tables, or recent unlock events were found in the available datasets, and no qualitative summaries were returned from research or diligence sources.
Key Findings
-
Issuance Mechanism:
No explicit details on the initial or ongoing issuance mechanism for Realio Network tokens were found in the available data.
-
Allocation Mechanism:
There is no allocation breakdown (e.g., team, investors, community, ecosystem, etc.) or allocation table available in the current datasets.
-
Usage and Incentive Mechanism:
No specific information was found regarding the primary uses of the token within the Realio Network, such as governance, staking, transaction fees, or other incentive structures.
-
Locking Mechanism:
There is no data on whether Realio Network tokens are subject to locking, vesting, or other forms of restricted transfer.
-
Unlocking Time:
No unlock schedules or vesting timelines were found for Realio Network tokens.
Table Format
Since no structured data was available, a table cannot be provided at this time. If you have access to official documentation or a whitepaper, those sources may contain the detailed tokenomics you are seeking.
Summary
Despite a thorough search across both qualitative and quantitative sources, there is currently no verifiable, structured information available regarding the token economics of Realio Network. This includes all aspects such as issuance, allocation, usage/incentive, locking, and unlocking mechanisms. For the most accurate and up-to-date information, it is recommended to consult the official Realio Network documentation or contact the project team directly.
Tokenomik Realio (RIO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Realio (RIO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token RIO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token RIO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik RIO, terokai RIO harga langsung token!
Cara Membeli RIO
Berminat untuk menambah Realio (RIO) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli RIO, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
Realio (RIO) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga RIO membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
RIO Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju RIO? Halaman ramalan harga RIO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.