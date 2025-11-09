BursaDEX+
Harga Hyperion langsung hari ini ialah 0.4429 USD.RION modal pasaran ialah 8,415,100 USD. Jejaki masa nyata RION kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Hyperion Logo

HyperionHargae(RION)

1 RION ke USD Harga Langsung:

$0.4432
-0.11%1D
USD
Hyperion (RION) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:29:05 (UTC+8)

Hyperion Harga Hari Ini

Harga langsung Hyperion (RION) hari ini ialah $ 0.4429, dengan 0.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RION kepada USD penukaran adalah $ 0.4429 setiap RION.

Hyperion kini berada pada kedudukan #1184 mengikut permodalan pasaran pada $ 8.42M, dengan bekalan edaran sebanyak 19.00M RION. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RION didagangkan antara $ 0.4284 (rendah) dan $ 0.4491 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.2065187860831725, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02813140542022481.

Dalam prestasi jangka pendek, RION dipindahkan -0.54% dalam sejam terakhir dan +5.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 63.49K.

Hyperion (RION) Maklumat Pasaran

No.1184

$ 8.42M
$ 63.49K
$ 44.29M
19.00M
100,000,000
100,000,000
19.00%

BSC

Had Pasaran semasa Hyperion ialah $ 8.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.49K. Bekalan edaran RION ialah 19.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.29M.

Hyperion Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.4284
24J Rendah
$ 0.4491
24J Tinggi

$ 0.4284
$ 0.4491
$ 1.2065187860831725
$ 0.02813140542022481
-0.54%

-0.11%

+5.60%

+5.60%

Hyperion (RION) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hyperion hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000488-0.11%
30 Hari$ +0.0424+10.58%
60 Hari$ +0.0714+19.21%
90 Hari$ -0.4146-48.35%
Perubahan Harga Hyperion Hari Ini

Hari ini, RION mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000488 (-0.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHyperion

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0424 (+10.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hyperion

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RION mengalami perubahan sebanyak $ +0.0714 (+19.21%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hyperion

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.4146 (-48.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hyperion (RION)?

Semak Hyperionhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Hyperion

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Hyperion pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Hyperion?

Hyperion (RION) prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and technological updates
4. Partnerships and ecosystem adoption
5. Regulatory news affecting the broader crypto space
6. Supply and demand dynamics
7. Community engagement and social media activity
8. Competition from similar blockchain projects
9. Macroeconomic factors like inflation and interest rates
10. Whale movements and large holder activities

These interconnected elements create price volatility typical of cryptocurrency markets.

Mengapa orang ingin tahu harga Hyperion hari ini?

People want to know Hyperion (RION) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and timing entry/exit points. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss, and make informed buy/sell decisions.

Ramalan Harga untuk Hyperion

Hyperion (RION) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RION pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Hyperion (RION) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Hyperion berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Hyperion yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk RION ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Hyperion Ramalan Harga.

Perihal Hyperion

RION is a digital asset that operates on a decentralized network, with the goal of providing a secure and efficient means of transferring digital assets. It employs a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which aims to provide enhanced security and scalability compared to traditional Proof of Work systems. RION's primary use case is to facilitate transactions within its ecosystem, offering users a method of payment for services and goods. It is also used for staking, where users can lock up their RION tokens to help secure the network and earn rewards. As a crypto asset, RION is part of the broader digital currency landscape, contributing to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Hyperion dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Hyperion? Membeli RION adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Hyperion. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Hyperion (RION) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 19.00M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Hyperion akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Hyperion (RION)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Hyperion

Apakah itu Hyperion (RION)

Hyperion is a high-performance platform powered by Aptos’ parallel execution engine. By combining swap aggregation, market-making (CLMM and the upcoming DLMM), and vault strategies into one seamless on-chain experience, Hyperion is building the unified liquidity and trading layer of Aptos.

Hyperion Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hyperion, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hyperion Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hyperion

Berapakah nilai 1 Hyperion pada tahun 2030?
Jika Hyperion berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Hyperion berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:29:05 (UTC+8)

Hyperion (RION) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

$0.4432
