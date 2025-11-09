Hyperion Harga Hari Ini

Harga langsung Hyperion (RION) hari ini ialah $ 0.4429, dengan 0.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RION kepada USD penukaran adalah $ 0.4429 setiap RION.

Hyperion kini berada pada kedudukan #1184 mengikut permodalan pasaran pada $ 8.42M, dengan bekalan edaran sebanyak 19.00M RION. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RION didagangkan antara $ 0.4284 (rendah) dan $ 0.4491 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.2065187860831725, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02813140542022481.

Dalam prestasi jangka pendek, RION dipindahkan -0.54% dalam sejam terakhir dan +5.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 63.49K.

Hyperion (RION) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1184 Modal Pasaran $ 8.42M$ 8.42M $ 8.42M Kelantangan (24J) $ 63.49K$ 63.49K $ 63.49K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.29M$ 44.29M $ 44.29M Bekalan Peredaran 19.00M 19.00M 19.00M Bekalan Maks 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kadar Peredaran 19.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Hyperion ialah $ 8.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.49K. Bekalan edaran RION ialah 19.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.29M.